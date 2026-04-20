A választás másnapján csődbe is ment a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának a cége

2026-04-20 19:24:00 CEST

Súlyos vége lett a modellváltásnak.

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége, a HUMDA ellen, amelyet eredetileg a motorsport támogatására hoztak létre - írja a hvg.hu.

A lap szerint a fizetésképtelenség azt jelzi, hogy az Orbán-kormány által 2021 óta erőltetett modellváltás kiszolgáltatottá tette az egyetemeket, tekintve, hogy a korábbi állami egyetemek nagy többségében is egy-egy olyan kuratórium lett a fenntartói jogok gyakorlója, amelyet a Fidesz kádereivel töltöttek fel.

A lap felidézi, hogy a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. egy évvel ezelőtti mérlegbeszámolójában már látszott, hogy az 50 milliárd forintos eszközállományú cég évek óta súlyosan veszteséges, a vállalat saját tőkéje lényegében eltűnt. A helyzet pedig látszólag azóta sem javult, ugyanis a választások másnapján az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. átvette a HUMDA irányítását, és megkezdődött a cég felszámolási eljárása.

A HUMDA a Széchenyi István Egyetemhez hasonlóan Palkovics László korábbi innovációs és technológiai miniszter hatáskörébe került, utóbbinak az alapítványi kuratóriumi elnöke lett, mígnem távoznia kellett a posztról az Erasmus-ügy nyomán hozott EU-s döntés értelmében. Ez egyebek között azzal is járt, hogy Palkovics László a számára fontos elemeket kivette az egyetemi kekvából. E fontos részek például a zalaegerszegi járműipari tesztpályához, a ZalaZone-hoz kapcsolódó vagyonelemek voltak, amelyekből a volt miniszter az Orbán-kormány segítségével tavaly létrehozott egy „saját” kekvát, a ZalaZone Alapítványt. Itt szintén egy egykor állami - vagy legalábbis annak pénzügyi támogatásával felhalmozódott - nagyjából 70 milliárdos vagyonról van szó, kérdés, hogy a Tisza párt kormánya ezzel kapcsolatban mit fog lépni. A lap úgy értékelt, több tízmilliárd forint sorsa válhat bizonytalanná.