Robert Fico;Aleksandar Vučić;Magyar Péter;

2026-04-21 06:00:00 CEST

Már most körvonalazódik, hogy nem lesz túl szívélyes a viszonya a következő magyar kormánynak a két illiberális vezetővel, Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Vucic múlt héten felháborodottan beszélt Magyar Péternek arról a megjegyzéséről: tudja, ki az a keresztapa, aki bábáskodik az Orbán Viktor, a Robert Fico szlovák kormányfő és a szerb elnök közötti politikai szövetség felett. Most pedig a szlovák kormányfő beszélt indulatoktól nem mentesen a leendő magyar miniszterelnök azon megjegyzéséről, amely szerint az Orbán-kormány illegális bevándorlók és embercsempészek szabadon engedésével segítette Fico három évvel ezelőtti választási győzelmét.

Mi is történt a 2023 őszén megrendezett szlovák választás előtt? Az Ódor Lajos vezette pozsonyi kormányt komoly nyomás alá helyezte a Magyarország felől érkező migrációs hullám. Szlovákiának már 2023 szeptemberében mintegy 500 katonát kellett a magyar határ térségébe vezényelnie, mert a menekültek főként Szerbia felől, Magyarországon át érkeztek ide. Feltűnő módon éppen a voksolás közeledtével kezdett elmérgesedni a menekültkérdés Szlovákiában és az az érzet keletkezni, hogy az Ódor-kormány nem képes uralni a helyzetet. Ehhez kapcsolódik, hogy Orbán kormánya 2023 áprilisa után több mint 1500, embercsempészet miatt elítélt külföldit engedett ki a magyar börtönökből. Arra hivatkoztak, túlzsúfoltak a magyar büntetésvégrehajtási intézmények. Fico politikailag profitált is ebből a helyzetből: a migrációt kampánytémává tudta emelni, keményebb határvédelmet ígérhetett, és az Ódor-kormányt gyengének mutathatta. Konkrét bizonyíték (egyelőre) nincs tehát arra, hogy a magyar kormány szándékosan segítette Ficót, de felettébb beszédes mindaz, ami történt.

Fico azért is tarthat a következő kormánytól, mert Magyar Péter jelezte: tárgyalni akar Ficóval a Benes-dekrétumok kapcsán. Abban a témában, amit az Orbán-kormány igyekezett a szőnyeg alá söpörni.

Minden jel szerint a Vucic–Fico–Orbán-tengely hátországa megszűnik. A keresztapa mégsem olyan mindenható.