Mi lesz, Fidesz?

Fidesz;Orbán Viktor;

2026-04-22 06:00:00 CEST

A fák nem nőnek az égig. Az aranymondás, melyet Sztálinnak tulajdonítanak, s mely az általa összetákolt szovjet birodalomra is igaznak bizonyult, most éppen a Fideszre illik. Arra vonatkozóan, hogy a kétharmados párt kétharmados vereségét követően mi következik a hazai belpolitikában, Karácsony Gergellyel értek egyet, aki szerint „ez akkora KO, amiből nem lehet felállni”.

Toroczkai László is arról értekezett, hogy a Fidesznek annyi, de szerinte a Mi Hazánk fogja leváltani a Tisza Pártot. Ő megfeledkezni látszik arról, hogy egy Európai Unió ellenes, cigánygyűlölettől és antiszemitizmustól sem mentes szélsőjobboldal felett Magyarországon üvegplafon van. De abban a Mi Hazánk elnökének is igazat lehet adni, hogy Orbán Viktor és a Fidesz visszatérésére nagyon is csekély az esély. Hogy miért?

Az első érv onnan érkezett, ahonnan a legkevésbé volt várható. Moszkvából. A Putyin közeli Alekszandr Satyilov politológus így reagált a magyarországi választáson történtekre: „Orbán túl régen van jelen a magyarországi nagypolitikában, és amit látunk, az a hatalom ’morális kifáradása’”.

Itt van aztán a korosztályi szakadék, ami a Fideszt elsodorta a sokkal fiatalabb és sokkal demokratább mai fiataloktól. Itt van a politikatörténeti tapasztalat, mely akár az MDF, akár az MSZP, akár az SZDSZ, legújabban a DK és a kétfarkúak példájából levonható: ilyen arányú vereséget csak elviselni lehet, feledtetni nem. Itt vannak végül a gyorsan változó személyi feltételek: Navracsics és más betonbiztos oszlopok kiesése a NER építményéből, Szijjártó Péter, Kövér László és más NER-lovagok eltűnése a Bálnából, Lázár János és Kubatov Gábor kétségbeesett arckifejezése. És végül: a pártban nyoma sincs az Orbán Viktorhoz vagy Magyar Péterhez hasonlítható teherbírású (képességű?) személyeknek, akikkel a Fidesz újból harcba indulhat a hatalomért.

Látszólag a NER-hajó felszínen maradását indokolja, hogy a szavazópolgárok 38,6 százaléka voksolt rájuk. No de hol van ez a kommunistákra szavazó 98 százaléktól? Hol van a Fidesz 30 ezer körüli taglétszáma az egykori uralkodó párt 800 ezer körüli taglétszámától? Ki merné azt állítani, hogy a kormánypártra szavazók jelentős hányada nem félelemből vagy abban a tévhitben tette oda az ikszet, ahová tette, hogy tizenhat év után úgysem változik semmi?

A párt jövőjét illető okostojáskodás még folytatódik egy ideig, mert a „hírhentesek” (Pottyondy szótár) finanszírozására még maradt pénz. Több mint kétmillió, de

legalábbis több száz ezer őszintén csalódott szavazó számára muszáj megcsillantani valamilyen jövőképet.

De Fodor Gábor megjegyzése, miszerint „Orbán Viktort nem szabad leírni”, több mint vitatható. Orbán visszatérése jogilag is lehetetlenné válik abban a pillanatban, ha és amikor Magyar Péter beváltja legfontosabb ígéreteinek egyikét, a miniszterelnöki megbízatás nyolc évre korlátozását. Egy Orbán nélküli Fidesz haldoklása eltarthat pár évig, de a végkimenetel nem kétséges. Egy korszak Magyarország történetében lezárult.

A szerző újságíró.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.