Új orosz hátterű befolyásolási hullám?

Fidesz;Matolcsy Ádám;orosz befolyás;

2026-04-21 17:00:00 CEST

Ráfutottam egy feltehetően orosz mintára készült befolyásoló honlapra, amelynek egyik posztja () arról ír, hogy Matolcsy Ádám lényegében a Tisza Párt embere, és azt állítja, nem is lopott el az MNB-ből 650 milliárdot, továbbá ami történt, azt meg a Tisza elintézi majd egy kis ejnye-bejnyével. A bejegyzés mindezt egy Matolcsy György fiával készült HVG-interjúra alapozza.

Ahol a poszt megjelent, az a Fidesz nevű Facebook-csoport, amelynek neve eleve félrevezető. Nincs köze a párthoz, önmagát „Fidesz szavazók elit köreként” határozza meg.

Érdekes a Gemini és a Perplexity mesterséges intelligencia értékelése a Facebook-oldalról. Teljesen egyértelműen befolyásoló oldalként minősítik, azzal, hogy valószínűleg egy nagyobb hálózat része, amely hasonló oldalakon terjeszt hasonló tartalmakat. Erre utal a nyelvezet hasonlósága a különböző bejegyzésekben, a mondanivaló egysíkúsága, az illeszkedés a fideszes és részben az orosz politikai narratívához. A Gemini inkább érzékel orosz hátteret, a Perplexity magát a nyelvezetet magyarnak tartja.

A Facebook-oldal ugyan 2021-es bejegyzésű, de mintha az utóbbi időben indult volna robbanásszerű fejlődésnek. Egy nappal e cikk írása előtt még 42.500 ezer követője volt, saját adatai szerint egy hét alatt hatezerrel nőtt a követői szám. A nyelvezet fröcskölődősen-gyűlölködő Tisza Párt-ellenes, mint ahogyan a kommentek is kivétel nélkül. Gyakorlatilag nincs ellenvélemény. Egy viszonylag ismeretlen honlaphoz képest nemcsak a követői szám magas, hanem a rendkívül aktív posztolás (80-100 között naponta), valamint a reakciók és megosztások magas száma is szokatlan. Sok az admin, de róluk alig tudni meg valamit, s lényegében semmi konkrét, érdemi ellenőrzést lehetővé tevő adat nem látszik. A visszaellenőrizhetőség (fact checking) alapvető akadálya, hogy alig, vagy egyáltalán nem akad tényszerű adat egy-egy állítás mögött.

Így van ez a Matolcsy Ádámot a Tiszával összekapcsoló bejegyzés esetében is. Matolcsy HVG-beli állításait – miszerint neki semmi köze az MNB alapítványi pénzekhez – alapvetésnek veszi a további „következtetéseihez”. Ahhoz, hogy az egész ügyet a Tisza a választási kampánya részeként tálalja, mondván, a választás után a „a legocsmányabb Tisza-propagandát toló sorosmédiánál, [a] hvg-nél” adott lehetőséget „kismatolcsynak”, hogy tisztára mosdassa magát.

A Facebook-posztban tényszerű ferdítés is van. A cikk megemlíti az Állami Számvevőszék jelentésében szereplő 150 milliárdot, majd a közbeszédben szereplő 650 milliárdos összeggel kapcsolatban Matolcsyt idézi; a HVG-cikkben maga Matolcsy említi úgy a 650 milliárdot, mint „a kampány során emlegetett” összeget. A Facebook-poszt szerint pedig „az »eltűnt 650 milliárdot« már csak úgy írják le [a HVG-ben], hogy a »sajtóban ilyet is emlegettek«". Azaz, mintha a HVG álláspontja lenne, hogy ez nem valós, csak feltételezett összeg.

A Facebook-poszt mindezt „alátámasztja” egy tények nélküli történettel is, amelynek főszereplője egy „jogász házaspár” férfi tagja, aki éppen akkor volt – egy floridai cég mellett – az MNB-t védő „magánhadsereg” társtulajdonosa, amikor a pénzeket lenyúlták. Továbbá – állítja a poszt – érdekes módon, „amikor az MNB-botrány alapjául szolgáló »gyanús ügyletek« zajlanak, akkor ennek a cégnek a bevétele százmilliósról hirtelen milliárdosra ugrik.” A baj csak az, hogy a Magyar Nemzeti Bank védelmét 2014 óta az MNB 100 százalékos tulajdonában lévő MNB Biztonsági Zrt. látja el, nincs sem egyszemélyi, sem floridai tulajdonosa…

A Facebook-poszt szerint összeáll a kép: Matolcsyék valóban ellophatták az összeget, de összejátszhattak a Tiszával és Magyar Péterrel, a HVG pedig, mint Soros-bérenc, segít a tisztára mosásában.

De mi a célja mindennek? Mindez egy olyan befolyásoló művelet kísérlete, kezdete lehet (orosz tanácsra, magyar kivitelezéssel?), amelynek kettős célja van. Egyfelől, hogy összemossa Magyar Pétert és a Tiszát Matolcsyékkal. Azt nyilván a leköszönő kormányban is mérték, hogy az MNB alapítványi ügyeinek nem volt jó hatása a Fideszre a kampányban, ezért kézenfekvő, hogy ezen a módon próbálkoznak a Tisza lejáratásával. Másfelől pedig, valahogyan meg kell magyarázni a választási vereséget. Ennek egyik komponense az, hogy a „Tisza fújta fel a Matolcsy ügyet”, ebből pedig „következik”, hogy összejátszás lehetett a háttérben. A későbbiekben Magyar Péter és Matolcsy „összejátszását” majd próbálhatják azzal is alátámasztani, hogy több időre lesz szükség bármilyen büntetőeljárás lefolytatására és ítélethozatalra. Ebből pedig „adódik a következtetés”, hogy összejátszásnak kellett lennie.

Ilyen lejáratási kísérleteket már láttunk a korábbiakban is. Ezek egyike volt, amikor egy hamis „oknyomozó portál” azzal vádolta Magyar Pétert, hogy hozzávetőlegesen 16 millió euró Kijevből Londonba csempészésében működött közre. Akkor olyan dilettáns volt a kivitelezés, hogy végül nem került be a hír a fideszes mainstream médiumokba se.

Vajon újabb orosz befolyásolási hullámról van szó? Az orosz érdek az volt a választás előtt, hogy Magyarországon alapvetően stabilitás legyen. Ebbe beleillettek az olyan provokációk is, mint a kritikus infrastruktúra ukrán fenyegetése, az ukrán pénzszállítók elleni kommandóakció vagy a Török Áramlat gázvezeték szerb oldalán talált állítólagos bomba. Ezekkel ugyanis demonstrálni lehetett, hogy Orbán Viktor „kézben tartja a helyzetet”, a magyar hatóságok képesek „hatékonyan fellépni”.

A mostani orosz érdek a káosz. Ha már Orbán vesztett, legyen minél nehezebb a Tisza Párt dolga. Közös Fidesz-orosz érdek, hogy az új kormány legyen minél megosztottabb, tűnjön minél inkompetensebbnek, látsszon úgy, hogy nem képes hatékonyan kormányozni, ellenőrzés alatt tartani a helyzetet.

Milyen módszerekre lehet még számítani?

Nagy számban várhatóak a fent leírt Facebook-poszthoz hasonlóak. Céljuk, hogy a Tiszát, annak kormányát, miniszterelnökét, egyes tagjait, vezető Tisza-politikusokat lejárassanak. Ebben főszerepe lehet a korrupcióra, valamint az inkompetenciára alapozó hamis vádaknak. Az ilyen állítások előbb megjelenhetnek a közösségi médiában, majd, ha az ott mért reakciókat megfelelőnek ítélik, bekerülhetnek a fősodorba.

További – a zavarkeltést, az emberek elbizonytalanítását szolgáló – lépés lehet fennakadás okozása a kritikus infrastruktúra egyes elemeiben, vagy a kritikus informatikai infrastruktúrában. Nem zárhatók ki bizonyossággal szintén az instabilitás, az elbizonytalanítás erősítését szolgáló provokációk, például iskolai bombariadók.

Mindezek mellett pedig, úgy látszik, gőzerővel folyik tovább a közösségi média felhasználása befolyásolási céllal. Fontos, hogy ugyanaz a narratíva megjelenjen nyílt és zárt csatornákon (utóbbiaknál a résztvevők eleve hitelesnek vesznek minden, a zárt buborékba bekerülő információt). A széles embercsoportokhoz való eljutást pedig nemcsak az automatizáltság segíti, hanem a különböző platformok (Facebook, Instagram, TikTok, X, Telegram) eltérő korosztályokat és szociális, iskolázottsági csoportokat megcélzó sokfélesége. S mindenhez társul a „suttogó propaganda”. Az ilyen tartalmak terjesztésére kidolgozóik a szóbeszédet is felhasználják „hitbéli társaik” és a Fidesz ellentáborának győzködésére.

***

A fentiekkel kapcsolatban egyfajta átmeneti időszakot élünk. A Fidesz azzal, hogy elveszti kormányzati pozícióit, elveszti a propagandaeszközei nagy részét és azok működtetésének anyagi forrásait is. Naivság lenne azonban a feladást feltételezni. Megtörténik az újjászerveződés, és azon belül a befolyásolásra felhasználható eszközök további és új formájú alkalmazása is. A fenti Facebook-poszt tapasztalata is mutatja: ez a munka nem állt le. És nem szakadnak meg az orosz kapcsolatok sem. Megmaradt az orosz érdek a Tisza-kormány ellenében, és Orbán – vagy pártja – lehetséges visszatérése mellett. A leköszönő kormány befolyásoló apparátusa nem marad a nagy medve tanácsai nélkül.

A szerző nemzetbiztonsági szakértő, az Információs Hivatal (IH) korábbi főigazgató-helyettese

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.