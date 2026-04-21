Matolcsy Ádám válaszolt Magyar Péternek: nem igaz, hogy állandó letelepedési vízumot kapott az Emirátusokban

MNB;Egyesült Arab Emírségek;MNB alapítványok;Matolcsy Ádám;letelepedési engedély;Magyar Péter;

2026-04-21 13:33:00 CEST

„Pontatlan és személyemet ismételten rossz színben tünteti fel” – kommentálta a volt jegybankelnök fia a Tisza-kormány leendő miniszterelnökének szavait.

„Munkám miatt rendszeresen külföldön tartózkodom, mindazonáltal gyakran látogatok haza Magyarországra is. Az Egyesült Arab Emírségek területén több mint négy éve rendelkezem úgynevezett »residency permit«-tel” – közölte Matolcsy Ádám az RTL Híradó megkeresésére.

Magyar Péter hétfőn azt állította, hogy a volt jegybankelnök fia most kapott állandó letelepedési vízumot az Egyesült Arab Emirátusokban, szerinte azonban ez nem igaz. „Pontatlan és személyemet ismételten rossz színben tünteti fel” – kommentálta kedden Matolcsy Ádám a Tisza-kormány leendő miniszterelnökének szavait.

A 444 korábban arról írt, hogy Matolcsy Ádám a választás előtt Dubajba szállíttatta legértékesebb vagyontárgyait, ő azonban néhány napja valótlannak nevezte az értesülést. „Bútoripari vállalkozásom a közel-keleti régióban is rendelkezik megbízásokkal, így a térségbe irányuló szállítmányozás korábban is, és jelenleg is folyamatos üzleti tevékenység része” – fogalmazott a Telexnek. Azt is állította, hogy semmilyen formában nem vett részt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványi ügyeiben, és az alapítványi vagyonból semmi sem hiányzik.

A Tisza Párt választási győzelméről és az ezzel kapcsolatos várakozásairól a volt jegybankelnök fia korábbi nyilatkozatában azt közölte, hogy a választás eredményét egyértelmű felhatalmazásként értelmezi, a választópolgárok világosan kifejezték akaratukat, ami nagy felelősséget és elvárásokat ró a Tisza Pártra és annak kormányára. Ami a Magyar Péter által ígért vagyonvisszaszerzési- és védelmi hivatalt illeti, arra úgy reagált: „Jövedelmem törvényes, átlátható vállalkozói tevékenységből származik. Amennyiben bármely hatóság vizsgálni kívánja tevékenységemet, teljes körűen együttműködöm. Meggyőződésem, hogy az új kormány és az illetékes hatóságok a jogszabályok megtartásával, tényszerű alapon hozzák majd meg döntéseiket.”

Eközben kedden kiderült, hogy a Legfőbb Ügyészség magához vonta a rendőrségtől az MNB ügyében folytatott nyomozását. Magyar Péter erre hamar reagált, teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy a legfőbb ügyész „megvárta, amíg a jegybank kirablói lelépnek a lopott szajréval, és eközben semmit nem tett ennek megakadályozására”. A leendő miniszterelnök egyúttal jelezte: Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek is vállalnia kell a felelősséget, „május 31-ig tud magától távozni a hivatalából”.