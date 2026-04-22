„Most már jó lenne, ha legalább csöndben lennél” – Facebookon esett egymásnak L. Simon László és Demeter Szilárd

L. Simon László;Demeter Szilárd;

2026-04-22 10:16:00 CEST

A fideszes kultúrpolitikusok Demeter nyilvános bejegyzése alatt keveredtek szóváltásba.

Szórakoztató epizóddal folytatódik a fideszes múltfeldolgozás – vette észre a 444.

Demeter Szilárd ugyanis Levél barátaimhoz címmel tett közzé a Facebookon egy bejegyzést, melyben valamiféle programot, vagy tanácsokat próbál adni a fideszeseknek, akik szerinte is elszakadtak a valóságtól. Többek között úgy fogalmazott, „a buborék-lét vakká, kényelmessé, restté tett bennünket. Mert a buborék – bármelyik buborék – egyszerre visszhangkamra és a lassú fulladás langymeleg fészke”.

Ez alá a poszt alá érkezett meg L. Simon László, aki szintén értékelte már a választás utáni világot, és felhívta a figyelmet: „Hiba volt az eredményeket elhallgatni, s a négyévenkénti kampányokban csak az ellenségképekre, valamint az országunkra leselkedő veszélyekre fókuszálni.” L. Simon, aki egészen idáig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum (amúgy igen problémás) költöztetéséért felelős miniszteri biztos volt, azt kommentelte a fenti poszthoz, hogy

„Szilárd, eszement sok kárt okoztál. Most már jó lenne, ha legalább csöndben lennél.”

Hozzászólására válasz is érkezett:

Stefano Bottoni történész felvetésére („mielőtt nekiállnátok traktorozni, visszakérnénk az ellopott szajré legalább egy részét”) egyébként azt írta Demeter: „Soha semmilyen törvénytelenséget nem követtem el, szóval én nyugodt lelkiismerettel alszom. És ha a magadfajta Lenin-fiúk nem lőnek bele a gödörbe, akkor gyümölcsfákat fogok ültetni. Az általad is képviselt, Kertész Imre által »öngyilkos liberalizmusnak« nevezett európai ideológiavezérelt politika ellen küzdeni fogok – a traktoron, bizony, mert vár a munka ránk a kertben.”