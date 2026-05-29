Nem sokat aludt a vereség után, de pénteken nyerni tudott Stollár Fanny vegyespárosban

Roland Garros;Stollár Fanny;

2026-05-29 20:58:00 CEST

Nincs kibékülve idei, salakon nyújtott teljesítményével Stollár Fanny, hiszen kedveli a borítást, mégsem jöttek igazán az eredmények - a Roland Garros előtt mindössze két mérkőzést tudott nyerni, egyet Leilah Fernandezzel Stuttgarban, majd Asia Muhammaddal Strasbourgban. Utóbbival a párizsi majortorna első fordulójában csütörtökön búcsúzott, viszont vegyes párosban sikerült a továbbjutás Christian Harrison oldalán, így egyetlen magyarként van még talpon a francia fővárosban.

Alig aludt csütörtökről péntekre virradó éjjel Stollár Fanny, annyira bántotta az első körös vereség női párosban, a vegyespáros győzelem után azonban már mosolygósabban érkezett a vegyes zónába partnerével, az amerikai Christian Harrisonnal, aki februárban Magyarországon is járt, s győztesen távozott az amerikai Davis-kupa válogatott tagjaként.

Stollár és Harrison francia ellenfelei visszaléptek, vélhetően Moise Kouame szombati, egyes meccse miatt, hiszen Elsa Jacquemot már korábban búcsúzott Arina Szabalenka ellen. Így kapták meg a Csan Haocsing, Orlando Luz tajvani-brazil kettőst, amelynek női tagjával Stollár Madridban és Rómában is pályára lépett, ám meccset nyerniük egyik viadalon sem sikerült. Az első szettet nagyon gyorsan lezárta a magyar-amerikai duó, mindössze 27 percig tartott, a második már jobban elnyúlt a tűző napon, mivel hiába kerültek brékelőnybe, riválisaik visszajöttek a szettbe, és rövidítésre mentették a játszmát. Itt már nem hagytak esélyt a Haocsing, Luz duónak, s 6:3, 7:6-ra nyerték a meccset.

“Nem volt még jó kedvem ma sem, bár most a vegyes páros után inkább. De az öltözőben épp találkoztam a női partneremmel, Aisa Muhammaddal, és egy másik amerikai lánnyal, aki szintén kiesett az első fordulóban - arról beszéltünk, elég depisek vagyunk mindannyian. Ők főleg, mivel haza se tudnak menni, hiszen a füves pályás szezon végig Európában lesz. Egyikük ment is pszichológushoz konzultálni - nyilatkozta Stollár a mérkőzés után.

Vegyes párosban azonban jól érezte magát még a nagy melegben is Christian Harrisonnal, aki egyébként a férfi párosok mezőnyében a negyedik kiemelt kettőst alkotja a páros világranglistát vezető brit Neal Skupskival.

“Nagyon támogató, nyugodt játékos, jól kijövünk egymással. A következő meccsen nem lesz azért egyszerű dolgunk, nehezebb párost aligha kaphattunk volna, mint az olasz Sara Errani, Andrea Vavassori duó, ők nagyon összeszokottak, komolyan veszik ezt a szakágat, jól ismerik egymást” - mondta a 27 éves magyar teniszező.

A sérüléséről is beszélt: az elmúlt időszakban a partnerkeresés mellett sokat küzd hátsérülésével, amely miatt néha sétálni is alig tud, s hosszú ideje gyulladáscsökkentőt szed, amit már nem is javasolnak igazán az orvosok ennyi idő után.

“Csinálom a rehabilitációt is közben, de ezzel nem sok mindent lehet tenni, csak megerősíteni az izmokat, ami nem egy-két hét munkája. A derekamnál lévő kis ízületek vannak begyulladva, a fájdalom pedig kisugárzik onnan, van, hogy nem is tudok így játszani” - fejtette ki.

A magyarok közül Marozsán Fábián is pályára lépett a férfi párosok között a második fordulóban Matteo Belluccival, ők azonban 6:1, 6:4-re búcsúztak a Harri Heliovaara, Henry Patten duó ellen.