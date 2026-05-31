Lannert Judit gyereknap alkalmából létrehozza a Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoportot

oktatás;gyereknap;Lannert Judit;

2026-05-31 09:49:00 CEST

A miniszter hisz abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatják meg őket.

Miniszterként az első Gyereknapomon egy számomra különösen fontos kezdeményezést szeretnék bejelenteni. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban létrehozzuk a Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoportot - közölte Lannert Judit a Facebookon.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter azt írta, hisz abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatják meg őket, hiszen nemcsak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is.

„Azt szeretném, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Ezért olyan fórumot hozunk létre, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről – és ahol ez a vélemény valóban számítani fog” - fogalmazott a tárcavezető, aki szerint a gyermekközpontú gondolkodás nem egy jól hangzó szlogen, hanem azt jelenti, hogy figyelnek rájuk, meghallgatják őket és helyet adnak a hangjuknak.

A miniszter beszámolója szerint a konkrét forma kialakításáról szóló közös gondolkodást már el is kezdték a diákokkal, amely munkát a következő hónapokban folytatják és szakmai szervezetek tanácsát is kikérik annak érdekében, hogy valóban olyan részvételi intézmény jöhessen létre, amely hitelesen képviseli a gyerekek és fiatalok sokszínűségét, és érdemi lehetőséget teremt a döntések alakításában való részvételre.

Lannert Judit hangsúlyozta, hogy ilyen kezdeményezés még nem volt a magyar oktatásirányításban, ezért elsietni sem szeretnék a projektet. „A részletek itt különösen fontosak. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik, és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára” - írta a tárcavezető, majd boldog gyereknapot kívánt a gyerekeknek és fiataloknak.