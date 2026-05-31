Frontálisan ütközött egy magyar rendszámú autóbusz Csehországban, 13-an megsebesültek

Egy magyar rendszámú autóbusz körülbelül 30 utasa közül nyolcan megsebesültek abban a karambolban, amelynek a helyszíne a II/143-as út volt vasárnap kora délután a dél-csehországi Boršov nad Vltavou település mellett – vette észre a Telex az iDNES cikkét.
A cseh portál szerint az Eger felirattal haladó magyar rendszámú autóbusz frontálisan ütközött egy személygépkocsival, amelynek mind a négy utasa megsebesült. Petra Kafková mentőszóvivő azt mondta, a sebesültek mindegyike eszméleténél volt, amikor ellátták. Egy nő több súlyos, egy férfi közepesen súlyos mellkasi sérüléseket szerzett, az összesen 13 sebesült közül nyolcat a České Budějovice-i kórház sürgősségijére, öt olyan embert, aki megúszta könnyű sérülésekkel, a Český Krumlov-i kórházba vittek be. A két sofőrt szondáztatták, az alkoholtesztjük negatív lett. Vasárnap Boršov nad Vltavou térségben heves viharok tomboltak, a magyar rendszámú autóbusz és a egy személygépkocsi egy felhőszakadás idején rohant egymásba.
A Telex írt a Külügyminisztériumnak, hogy a balesetben hány magyar állampolgár sebesült meg és milyen sérüléseket szenvedtek.