Csehország;autóbusz;sebesültek;magyarok;frontális ütközés;személygépkocsi;

2026-05-31 17:54:00 CEST

Frontálisan ütközött egy magyar rendszámú autóbusz Csehországban, 13-an megsebesültek

A sebesültek mindegyike eszméleténél volt, amikor ellátták.