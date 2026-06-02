Súlyos támadást indított Ukrajna ellen Oroszország, sokan meghaltak és megsebesültek

Oroszország;Ukrajna;Kijev;légitámadás;

2026-06-02 10:29:00 CEST

Emberek rekedhettek a romok alatt, folynak a mentési munkálatok.

Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen keddre virradóra. A csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastrukturális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk – jelentették az illetékes hatóságok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 40 rakétát és 602 drónt hatástalanított. Ezzel együtt azonban 38 helyszínen 30 ballisztikus és 3 szárnyasrakéta mellett 33 csapásmérő drón célba talált, 15 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor a légi veszély nem múlt el, néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon azt írta, hogy

a Kijev ellen végrehajtott légitámadás következtében az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az ötvenet, negyven sérültet kellett kórházba szállítani.

Az ukrán főváros 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. A polgármester hozzátette,

a Pogyilszkij kerületben egy kilencszintes épületet ért találat részben lerombolta a felső emeleteket. Emberek rekedhettek a romok alatt, a mentési munkálatok folytatódnak.

A Szvjatosinszkij kerület egyik 20 emeletes toronyházában tűz ütött ki egy 16. szinten lévő lakásban, valamint egy 24 szintes épület középső szintjein is felcsaptak a lángok. A Sevcsenkivszkij kerületben roncsok csapódtak egy toronyházba, ennek következtében a 4. és 5. szinteken tűz keletkezett. A Holoszijivszkij kerületben lévő poliklinikát is találat érte, az épület két szintje részben megsemmisült.

A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint hat ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek – tette közzé az állami katasztrófavédelmi szolgálat jelentése alapján az Ukrinform hírügynökség. Részben megsemmisült egy két- és egy négyemeletes lakóház, egy iparvállalat épülete, valamint több garázs és gépjármű. A keresési és mentési művelet folytatódik, a romok alatt emberek lehetnek – áll a katasztrófavédelem jelentésében.