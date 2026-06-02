Tiszaújvárosi robbanás: már csak egy sérültet kezelnek a miskolci kórházban

Miskolc;robbanás;MOL;Tiszaújváros;miskolci kórház;

2026-06-02 12:05:00 CEST

Egy személy már hétvégén hazatérhetett a családjához, míg egy beteg kedden hagyhatja el az intézményt.

Már csak egy sérültet kezelnek a tiszaújvárosi robbanás Miskolcra szállított érintettjei közül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban – írta az intézmény sajtóosztálya az MTI-nek.

A közlemény szerint folyamatosan javul a baleset sérültjeinek állapota, közülük egy személy már hétvégén hazatérhetett a családjához, míg egy beteg kedden hagyhatja el a kórházat.

Az intézményben ápolt harmadik sérült „jó, általános állapotban” van, őt sebkezelés miatt ápolja még a kórház Baleseti- és Mozgásszervi Sebészeti Centrum Akut Mozgásszervi Sebészeti Osztályán.

A Mol tiszaújvárosi üzemében május 22-én reggel történt robbanás, a kórházba aznap délelőtt több könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérülteket szállítottak. A közlemény felidézi: az intézménybe szállított személyek közül többen kórházi ápolásra szorultak, egy embert megfigyelés után hazaengedtek.

A Mol Petrolkémia területén történt robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek.