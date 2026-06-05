Nyerges Gábor Ádám versei

identitás;verseskötet;versek;

2026-06-05 09:53:00 CEST

Hexennacht; ahhoz képest a máshogy

Hexennacht

Azt mondta, ne félj, mert ő úgyszólván

született táltos, maszek boszorkány,

veled lesz örökké, s ha nem hiszed,

figyeld meg, ahogy a levél zizeg

a szélben, a verandán, a kertben,

s évek múltán függönyöd, ha lebben,

ez juthat eszedbe majd egy éjjel

lombsusogást hallva az erkélyen:

az üres ég és hideg föld között

a semmibe – majd visszaköltözött

hozzád, mi is? Képzelődés, lélek;

hunyorogják majd zárlatos fények.

*

Késői órán, mi oly ingatag,

a szomszéd kutyái vonyítanak,

s az ablaküvegben lehetne más,

ki rád tükröződik, a villanás,

mint köréd fonnyad a törékeny múlt,

s az idő szilánkokban körétek hullt,

megcsillan darabjában az egész

emléke, veled van, mint elenyész,

tétovázva, de majd megszólítod,

rád kacsint, felel, közbeszól itt-ott,

csacsognak, zsibongnak halottaid,

s eldönthetetlen, ki van ott vagy itt,

kívülről nézve tán festmény lehetsz,

szobádban egyedül vagy, ténferegsz,

súgsz valamit egy foszlott ruhának,

megtorpansz, épp, mintha szólna utánad

egy hang, hogy ne félj, s újra kiderül,

sosem voltál – nem leszel egyedül.

ahhoz képest a máshogy

drágám néha úgy érzem

hogy elfogyott belőlem az élet

nem tudom ezt pontosan hogy érzem

de elfogyott belőlem az élet

hogy mint liszt a spájzból

fogyott-e el belőlem nem tudom

vagy az időben előre és vissza

fogyott-e el nem tudom csak elfogyott

úgy hogy fáradt vagyok de nem

úgy mint rossz alvás után

hanem mintha a végükön kezdődnének

a napok rossz alvás után

te másképpen szoktad érezni

benned még tombol őrjöng valami

amit én tetszhalálba csitítottam magamban

téged pedig felemészt közben a valami

drágám néha máshogy érzem

és te is néha máshogy

igazából főleg máshogy érezzük

és ez ahhoz képest a máshogy

de sűrűbbek talán ezek a végső pontok

mikor elfogy belőlem vagy téged felemészt

aztán persze mégis találok magamban

és te sem emésztődsz fel teljesen

és ilyenkor már higgadtabban

kívülről szemlélve nézünk vissza rá

és utólag helyére tesszük higgadtabban

ahogy kívülről szemlélve nézünk vissza rá

és ilyenkor úgy képzelem drágám

hogy te meg én sem igazán vagyunk

azaz nem így felemésztve és elfogyva

hanem mint rossz viccben a szereplők vagyunk

dúlva-fúlva és melankolikusan vagyunk

két így tenyésztett kísérleti egér vagyunk

máskor inkább másik viccben vagyunk

hogy ugye van ez a két egér – és mi legfőképp

a kísérleti laborba beszabadult macska vagyunk