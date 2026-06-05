Forbes-lista;legbefolyásosabb nő;

2026-06-05 06:00:00 CEST

Letarolták a Forbes Magyarország legbefolyásosabb nőit összesítő listáját a Tisza politikusai ‒ az 50-es rangsor élén Orbán Anita külügyminiszter végzett. A szerkesztők először gondolták úgy, hogy érdemes szektorsemleges, összesített listát készíteniük. Az előző 12 évben 20-an kerülhettek föl rá az üzleti világból, a kultúra, a média és a közélet képviseletében 10-10 nő jutott a rangsorba. Ennyi hely most nem lett volna elég ez utóbbi kategória képviselőinek – a listán idén 20 új szereplő van és 22 politikus. A külügyminisztert Görög Márta igazságügyi miniszter és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszer követi a rangsorban, de befért az első tízbe Forsthoffer Ágnes, Gyurkó Szilvia, Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter és Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető, valamint Popráczy Krisztina alapellátásért felelős államtitkár is. A rangsor összeállítói maguk is elismerik, hogy a Tisza földindulás-szerű győzelme teljesen átírta az eddigi gyakorlatot, és nagyon sok olyan új politikai szereplő került föl, akiknek korábbi, piaci-üzleti életútja jelenthet garanciát arra, hogy másképp fognak működni, mint a Fidesz-éra magas beosztásban lévő női szereplői.

Ez azonban egyelőre megelőlegezett bizalom. Tény, hogy soha ennyi nő még nem ült a magyar parlamentben – pláne kormányban, ahol kifejezetten fontos pozíciókat töltenek be.

De most még csak bízhatunk benne, hogy valóban hagyják őket dolgozni. Egy alapvetően férfiak által dominált világban, becsontosodott struktúrákban, nagyon nehéz gazdasági helyzetben kellene látványos eredményeket elérniük olyan területeken, amelyekre kiemelten nagy figyelem hárul. Nincs könnyű dolguk, de egyelőre úgy tűnik, minden esély megvan rá, hogy végre megmutassák, a politika nem csak a férfiak terepe.