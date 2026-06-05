Az Európai Beruházási Bank támogatja a Tisza-kormány és a magyar önkormányzatok terveit

Európai Fejlesztési Bank;

2026-06-05 18:22:00 CEST

A luxemburgi központú intézetaz EU tagállamai által alapított befektetési bank, amely főként alacsony kamatú, hosszú lejáratú hitelekkel segíti a beruházásokat.

Az Európai Beruházási Bank (EBB) kész támogatni a kormány és a magyar önkormányzatok bátor terveit – mondta Marko Primorac, az Európai Beruházási Bank alelnöke, miután pénteken több kormánytaggal tárgyalt. Az EBB a Népszavának azt írta, hogy a találkozók lehetőséget nyújtanak arra, hogy az EBB szorosabb partnerséget alakítson ki a legfontosabb döntéshozókkal, és megerősítse támogatását Magyarország reformprogramja iránt.

Kármán András pénzügyminiszterrel Marko Primorac az energetika zöldítésébe és a kritikus infrastruktúrákba történő beruházásokról egyeztetett. A Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszterrel folytatott tárgyalások középpontjában a környezeti fenntarthatóság és az éghajlati ellenálló képesség állt, köztük a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdések is. Az EBB alelnöke és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter megbeszélésén pedig lakásépítésről, vasútfejlesztésről és fenntartható városi mobilitásról volt szó. Primorac Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel is találkozott, akivel a tömegközlekedés és a zöld infrastruktúra fejlesztéséről tárgyaltak.

A luxemburgi központú Európai Beruházási Bank az EU tagállamai által alapított befektetési bank, amely főként alacsony kamatú, hosszú lejáratú hitelekkel segíti a beruházásokat, különös tekintettel a környezetvédelmi, energetikai és regionális fejlesztési projektekre. Az EBB Magyarországon 1990 óta 210 projektet támogatott összesen több mint 25,8 milliárd euró értékben.