Kétmilliárd nem számít?

korrupció;ellenzék;

2026-06-09 06:00:00 CEST

Pitiáner ügyben letartóztatások, Orbán és bandája szabadlábon. A felháborító aránytalanság nyilvánvaló politikai szándék gyanúját kelti, miután a „Tisza-kormány” rendteremtése és igazságszolgáltatása egy régóta húzódó pitiáner ügyben nyilvánul meg: a gyanú szerint egy parkfenntartási cég vezetője ciklusokon át és pártoktól függetlenül vesztegetett meg önkormányzati vezetőket. A becsült vesztegetési összeg 13 év alatt (!) 2 milliárd forint, amiért a Fidesz felső rétegéhez tartozó strómanok és bűnözők le sem hajoltak - írta az Amerikai Népszava június 4-én.

Az eddig is köztudott volt, hogy az Amerikai Népszava stábja nem szimpatizál Magyar Péterrel és politikai közösségével: bármit tesz az új kabinet, az a számukra csak Facebook-produkció. Nem kötelező Tisza-szurkolónak lenni, és az is teljesen rendben van, ha Bartus László és csapata Magyar-kritikus.

A fentiekben egy hosszabb írás bevezetőjét idéztem, de a jegyzet egyik kulcsmondatát még idebiggyesztem. „A börtönbe a Tisza balliberális politikai riválisai, s a Fidesz legjelentéktelenebb piti tolvajai mennek. A nehézsúlyú bűnözők, Orbán vezetésével, Magyar Péter védelmét élvezik.” (Csak a pontosítás kedvéért jegyzem meg, hogy a Tiszának – sajnos – nincsenek számottevő "balliberális politikai riválisai", ez az állítás legjobb esetben is csak hangulatkeltésre alkalmas.)

1. A Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdos kirablása mellett persze lehet mondani, hogy a 2 milliárdos vesztegetés „bakfitty”, én mégis úgy gondolom, hogy helyesen teszi az újra aktívvá váló nyomozóhatóság, ha megpróbálja kideríteni a kerületeken átívelő bűntett hátterét. Elfogadom, hogy a nagyobb halak még nem kerültek hálóba, de fővárosi polgármester és ex-polgármester, valamint egykori parlamenti képviselő letartóztatása – függetlenül a bűncselekmény súlyosságától és jellegétől – nem érdektelen esemény.

Azt se feledjék az Amerikai Népszava szerzői, hogy a most kifogott kishalak – szorongatott helyzetükben – terhelő vallomást tehetnek nagyhalakra is! Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az ügy nem áll meg a főváros határainál, és már nem csak a parkfenntartó maffia, hanem a közétkeztető bűnbanda is célkeresztbe került. Vélhetően szélesedni fog a bűncselekményben résztvevők köre, és nem kizárt, hogy a most kirobbant botrány elérheti a legfelsőbb szinteket.

2. Nem gondolom, hogy Magyar Péternek érdeke fűződne a nehézsúlyú bűnözők védelméhez. Ellenkezőleg: ha a Lázárhoz és Rogánhoz köthető bűnszövetség vagy a Tiborcz-klán tagjait sikerülne becserkésznie, akkor gyakorlatilag kivégezné az egyetlen, még létező politikai ellenfelét. Most sem áll rosszul, hiszen a legújabb Závecz-felmérés szerint hárommillióval többen támogatják a Tiszát, mint a Fideszt. Próbálom megérteni a Bartus László nevével fémjelzett orgánum türelmetlenségét, de azt azért tartsuk szem előtt, hogy május 12-én alakult a Tisza-kormány, azaz alig egy hónapos a praxisuk!

3. Azért sem kicsinylem le a mostani letartóztatási hullámot, mert (sajnos) ismét igazolja azt a feltételezést, hogy a szervezett pénzlenyúlások (vesztegetések) abszolút pártsemlegesek. Több mint 20 évvel ezelőtt Dávid Ibolya (egykor igazságügyi miniszter) már megpendítette, hogy az egymást ellenfélként definiáló pártcsoportok törvénytelen osztozkodásai bizony léteznek, és azok – hatalmi pozíciótól függően – 70-30 százalékos arányban történnek.

Milyen érdekes, hogy ismét szóba került ez a 70/30-as irányszám. Vélhetően Dávid Ibolya nem tévedett, és most úgy tűnik, hogy 20 év alatt nem sokat változott a helyzet: a színfalak mögött manapság is szemérmetlenül folyik az illegálisan szerzett jövedelmek visszaosztása. Az erkölcsi kár óriási, és ugyan „szégyellem”, de nálam a 2 milliárd forint igen jelentős suska!

Természetesen én is tudom, hogy a százmilliárdokat jogtalanul megszerző nehézsúlyú bűnözők még szabadlábon vannak. Hiszek abban, hogy sokuk csuklójára hamarosan bilincs kerül, de azzal is tisztában vagyok, hogy számos gazdasági gengszter megússza a sittet.

Ám az Amerikai Népszava kegyetlenül megsorozza az új kormányfőt. Újabb példaként: „Magyar becsapott mindenkit, és most is ugyanúgy hazudik, ahogy eddig. Semmit nem csinál, de a híveivel úgy magasztaltatja magát, mint Trump.” Ilyen és ehhez hasonló minősítésekkel van tele a szerkesztőségi írás, megspékelve durva sértésekkel. Úgy gondolom, hogy Magyar Pétert nem szapulni és ostorozni, hanem bátorítani és ösztönözni kell, hogy minden törvényes eszközt igénybe véve számoljon le a NER-maffiával, és amit lehet (ingatlant, pénzt, részvényt stb.), azt szerezzen vissza a köz számára.

Ez személyes érdeke is, mivel pártja páratlan népszerűségét csak akkor őrizheti meg tartósan, ha a 16 évig regnáló Orbán-rezsim fehérgalléros tolvajait mihamarabb hűvösre juttatja.

A szerző közgazdász.