Oroszország;Ukrajna;Moldova;Lettország;légtérsértés;

2026-06-08 12:27:00 CEST

A lett hatóságok a lakosoknak azt tanácsolták, hogy keressenek menedéket, a riasztást a drón lelövése után feloldották. A moldovai védelmi minisztérium elrendelte a roncsok vizsgálatát.

Berepülő drónok sértették meg Lettország és Moldova légterét – közölték hétfőn a két ország hatóságai.

A balti ország légterébe belépő drónt NATO vadászgépek lőtték le. A lett hadsereg jelentése szerint

az orosz elektronikus hadviselés által eltérített drón sértette meg a lett légteret.

A drón eredetéről és típusáról egyelőre nem állnak rendelkezésre további részletek a közlemény szerint.

Az utóbbi időben több ukrán drón is belépett a lett légtérbe, ezért a helyi hatóságok korábban tájékoztatták az ország keleti részén élőket a potenciális veszélyről. A hétfői incidens alatt a lakosoknak azt tanácsolták, hogy keressenek menedéket, a riasztást a drón lelövése után feloldották.

A moldovai védelmi minisztérium közlése szerint az ország légterébe hétfőre virradóra repült be egy drón, amelynek

törmelékeit az ukrán határ közelében, egy mezőn találták meg, Lopatna mellett.

A moldovai megfigyelőrendszerek 0 óra 20 perckor észlelték egy pilóta nélküli légi jármű behatolását Mihailovca-Lopatna település környékén – számolt be az incidensről a minisztérium, hozzáfűzve, hogy a drón maradványai „egy korábbi robbanásra– utalnak. A tárca elrendelte a roncsok vizsgálatát az eredetük és az incidens körülményinek megállapítása érdekében.

„A történtek rávilágítanak azokra a kockázatokra és következményekre, amelyeket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszív háborúja jelent a regionális biztonságra és a szomszédos államokra nézve” – hangsúlyozta a moldovai külügyminisztérium.

Maia Sandu elnök vasárnap arról beszélt: az ukrajnai háború rámutatott, hogy országának csúcstechnológiás elfogódrónokra, gyártásuk meggyorsítása érdekében pedig új jogszabályok bevezetésére van szüksége.