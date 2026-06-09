Itt vannak a vagyonnyilatkozatok, a Tisza-kormány tagjai közül Kapitány István a leggazdagabb

vagyonnyilatkozat;vagyonnyilatkozatok;Kapitány István;Tisza-kormány;

2026-06-09 08:21:00 CEST

A gazdasági és energetikai miniszternek – aki egykor a Shell globális alelnöke volt – több ingatlanja van, részbeni tulajdonosa a spanyolországi Málagában egy 340 négyzetméteres üdülőnek. 2013 óta egy Maserati GranTurismo tulajdonosa, de 2023-ban lett egy Teslája is, értékpapírszámláin összesen 8,4 millió euró és 58,7 millió forint van.

Az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata hétfő este került fel a parlament honlapjára. A dokumentumokból kiderül, hogy a kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben.

Magyar Péter miniszterelnök törlesztette az adósságát és kétmillió forintot tudott tenni a 2026 januárja óta – az ő vagyonnyilatkozatáról külön cikkben írtunk –, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a még európai parlamenti képviselőként leadott 2025-ös vagyonnyilatkozatában egy Budapest XVI. kerületében található 150 négyzetméteres családi ház és egy szintén XVI. kerületi 595 négyzetméteres ingatlanon lévő családi ház részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépjármű a korábbi nyilatkozatában nem szerepel, 2025 januárjában azonban vásárolt egy 2021-es évjáratú Ford Kuga személyautót. Az egyéb ingóságok listája tavalyhoz képest nem változott: nyilatkozatában családi örökségként „különösebb érték nélküli” festményeket, 3 antik biedermeier bútort, valamint szintén örökségként, illetve vásárlás révén szerzett mintegy 2 ezer könyvet is feltüntetett. Értékpapírban elhelyezett megtakarításai sem változtak a korábbiakhoz képest, öt részvény- és eszközalapban összesen több mint 752 ezer forint befektetése van. Hitelintézeti folyószámla-tartozása 12 millió 696 ezer forintról 14 millió 231 ezerre növekedett. A magánszemélyekkel szembeni több mint 3 millió forintos tartozását vélhetően időközben rendezte, mert ez már nem szerepelt az idei vagyonnyilatkozatában.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán egy 309 négyzetméteres családi ház és üzlethelyiség, szintén a megyeszékhelyen egy 160 négyzetméteres lakóház, illetve Háromhután egy üdülő tulajdonosa felerészben. Ezenkívül egy nyíregyházi 800 négyzetméteres gazdasági épületet birtokol, Nagyszálláson egy 2321 négyzetméteres szántó tulajdonosa kéthatod részben. Hitelintézeti számlakövetelése 18 millió 431 ezer forint, amelyet a feleségével közösen tüntetett fel.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Budapest V. kerületében egy 78 négyzetméteres lakóház és Siófokon egy 120 négyzetméteres üdülőépület tulajdonosa felerészben, Balatonvilágoson pedig egy 120 négyzetméteres lakóház egyhatodát birtokolja. Ingóságai között egy 2015-ben vásárolt Ford S-Max személyautó és egy 2025-ben szerzett Aprilia motorkerékpár szerepel. Értékpapírban, illetve nyugdíjszámlákon elhelyezett megtakarítása 165 860 euró és 74 238 angol font, takarékbetétben 4 millió 95 ezer forintja van, készpénzösszegként 1,5 millió forintot tüntetett fel. Hitelintézeti számlakövetelése 2 millió 892 ezer, illetve devizában 18 millió 732 ezer forint. Magánszemélyeknek 1 millió forinttal tartozik.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek – aki egykoron a Shell globális alelnöke volt – több ingatlanja van: Budapest II. kerületében egy 1112 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2233 négyzetméteres zártkert, valamint a spanyolországi Málagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati GranTurismót és egy 2023-ban szerzett Tesla Model 3-at tüntetett fel. Értékpapírszámláin összesen 8,4 millió euró és 58,7 millió forint van, részvényekben 8,74 millió eurót, készpénzben pedig 1 millió forintot tart. Hitelintézeti számlakövetelése 5,7 millió forint, devizában forintértéken 82,7 millió forint volt, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés 25,2 millió forint tett ki.

Kármán András pénzügyminiszter egy budaörsi 320 négyzetméteres lakóházban tulajdonos felerészben, hitelintézeti tartozása 16,3 millió forint, kölcsöntartozása 6,8 millió forint, 58,6 millió forint egyéb befektetése van.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszternek egy budapesti 110 négyzetméteres, korábban lakóházként funkcionáló gazdasági épületben van tulajdonrésze, nyilatkozatában készpénzként 5,9 millió forintot tüntetett fel.

Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter Kadarkúton egy ingatlanban tulajdonos, ugyanitt egy másik lakóházat, Visnyén pedig egy 8 ezer négyzetméteres szántót örökölt. Készpénzben 2 millió forintot tart.

Orbán Anita külügyminiszter Budapest XI. kerületében egy lakóház, garázs és tároló, Gáborjánban pedig egy kisebb erdő tulajdonosa. Részvényekben 63 ezer fontot, egyéb devizaalapú befektetésekben több mint 171 ezer eurót, 375 ezer dollárt, 2,9 millió cseh koronát és 262 ezer forintot tart. Hitelintézeti számlakövetelése 17 millió forint.

Pósfai Gábor belügyminiszternek három ingatlanja van Budaörsön és Budapest XI. kerületében, ezek családi és társasházak, nagy értékű ingóságként három gépjárművel rendelkezik. Állampapírban és befektetési jegyekben összesen csaknem 49 millió forintja van, készpénzként 33 millió forintot tüntetett fel, hitelintézeti tartozása 25 millió forint.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy budapesti lakóház és garázs, valamint egy edelényi lakóház részbeni tulajdonosa, nagy értékű ingóságai között egy személyautót és egy motorkerékpárt jelölt meg. Takarékbetétben 18 millió forintot helyezett el, 3 millió forint készpénzt tüntetett fel.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter két budapesti ingatlanban tulajdonos felerészben, egy harmadikat várhatóan hamarosan megvásárol. Nagy értékű ingóságai között 5 személyautó szerepel. Állampapírban 110 millió, befektetési számlán több mint 40 millió forintot tart; hitelintézeti számlakövetelése meghaladja a 128 millió forintot egy 43,6 milliós lakáshitel mellett.

Hétfő éjjel nem az összes kormánytag vagyonnyilatkozata jelent meg, hanem csak azoké, akik parlamenti képviselők is. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, Bóna Szabolcs agrárminiszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, illetve Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter nem az, a vagyonnyilatkozatukat is később kell nyilvánosságra hozniuk.