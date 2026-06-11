Magyar Péter: A szolidaritási adó teljes kivezetése nem várható

sajtótájékoztató;Magyar Péter;szolidaritási adó;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:29:00 CEST

A szolidaritási adóról a Tisza-kormány egyeztet az önkormányzatokkal. Nagyon sok megkeresést kapnak, a találkozókra igyekeznek sort keríteni. A miniszterelnök kiemelte Pintér Bence győri polgármester megkeresését, aki már többször is szólt, hogy szeretne tárgyalni. Közép-hosszútávon is működőképes megoldást szeretnének találni. Mindemellett a szolidaritási adó teljes kivezetése nem várható, lépcsőzetes csökkentés viszont tervben van.