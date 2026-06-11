Magyar Péter: Kórházi klíma- és hűtőberendezés javítási és fejlesztési programot indít a kormány

egészségügy;klíma;felújítás;kórházak;Magyar Péter;

2026-06-11 11:58:00 CEST

Több intézményben is azonnali beavatkozások szükségesek.

Soron kívüli felülvizsgálatot rendelt el a kórházi hűtési rendszereknél a miniszterelnök.

Magyar Péter egy csütörtöki, Facebookon közzétett videójában azt mondta, elsőbbséget élveznek a műtők, az intenzív osztályok, a sürgősségi ellátás, a diagnosztikai központok és a steril terek. A kormányfő közlése szerint az elmúlt hetekben teljes körű felmérést kért az egészségügyi minisztertől és a területért felelős szakemberektől a magyar kórházak hűtési rendszereiről. A jelentések alapján az állami kórházakban több mint 1200 nagy teljesítményű hűtőberendezés és mintegy 11 500 klímaberendezés működik, ezek több mint 700 műtőt és 100 steril teret szolgálnak ki.

Magyar Péter azt mondta, a berendezések jelentős része már túllépte a tervezett élettartamát, sok helyen 20 évnél idősebb rendszerek működnek, és vannak 40 éve használt eszközök is. A miniszterelnök szerint az elöregedett rendszerek egy része már nem tudja biztosítani a modern betegellátáshoz szükséges hűtési kapacitást, ami különösen a műtőkben, az intenzív osztályokon, az MR- és CT-laborokban, valamint az informatikai és technológiai háttérrendszereknél jelent kockázatot. A mostani helyzetet azzal indokolta, hogy a nyári hőhullámok évről évre súlyosabbá váltak, miközben a műszaki rendszerek egyre jobban elhasználódtak. A felmérések alapján azonnali javítási és fejlesztési program indul. Ennek

új hőcserélőket telepítenek a Jahn Ferenc Kórházban;

helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház hőszivattyúit;

megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét;

korszerűsítik a váci Jávorszky Ödön Kórház sürgősségi osztályának a tüdőgondozó klímaberendezését;

Karcagon kicserélik a teljes hűtési rendszert;

fejlesztés indul a budapesti Szent János Kórház gyermekosztályán és szülészetén;

felújítják a Heim Pál Gyermekkórház fűtési berendezéseit;

növelik az onkológiai ellátás hűtési kapacitásait Kecskeméten;

valamint a Szent Imre Kórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereinek javítását.

Mindemellett fejlesztések indulnak Dunaújvárosban, Egerben és Zalaegerszegen is.

A program idei kerete több mint 3,6 milliárd forint lesz. Ebből többek között lecserélik a miskolci központi kórház elavult folyadékhűtőit, korszerű épületautomatikai rendszert építenek ki Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben és a Honvédkórházban, új berendezéseket telepítenek a nyíregyházi szülészeten, valamint kritikus állapotú hűtőberendezéseket cserélnek az Uzsoki Kórházban, a Szent Margit Kórházban, a Balassagyarmati Kórházban és a Veszprémi kórházban.

Magyar Péter azt mondta, másfél hónap alatt nem lehet helyrehozni mindazt, amit szerinte az Orbán-kormány 16 év alatt elmulasztott. Azt ígérte, a következő hetekben mindent megtesznek azért, hogy a lehető legkevesebb meghibásodás és leállás történjen. Jelezte, hogy nyilvánosan beszámolnak arról is, hol haladnak a munkával, illetve hol maradnak még teendők.