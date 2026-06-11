...és akkor a Gulyáságyú Média feltette a sajtótájékoztató legostobább kérdését

A Gulyáságyú Média afelől érdeklődik, mi volt a baja a Tisza-kormánynak a közintézményekben kifüggesztett Nemzeti Hitvallással. (Vajon mi lehetett. Csak a NER alapító okiratáról van szó – a szerk.) Magyar Péter válasza szerint nem a szép szavakat nehezményezik, hanem az álszentséget és a farizeus hozzáállást, és hogy ezeket a szavakat olyan emberek fogalmazták meg, akik aztán olyanná tették az országot, amilyenné. A portál riportere elkérte a Magyar Péter által bemutatott példányt, de a miniszterelnök válasza szerint Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azt már stoppolta.Hatott a Népszava kérdése, eltávolítják a közintézményekből a NER alapját jelentő Nemzeti Hitvallást