Hatott a Népszava kérdése, eltávolítják a közintézményekből a NER alapját jelentő Nemzeti Hitvallást

Népszava;vége; NER;Tisza-kormány;

2026-06-11 10:47:00 CEST

Ezzel a NER-nek szimbolikusan is vége.

Magyar Péter szerda este tett bejelentést egy sor döntésről, köztük a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására szánt 3,4 milliárd forintról, illetve a vagyonadó-szabályozás első tervezetéről. Az utolsó pont, hogy eltávolítják a közintézményekből az úgynevezett Nemzeti Hitvallást vagy a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát.

Utóbbit a Népszava érte el a múlt heti kormányszóvivői sajtótájékoztatón feltett kérdéssel. A Nemzeti Hitvallást még a második Orbán-kormány színre lépése után, 2010. június 14-én fogadta el a parlament. Az van benne, hogy a 2010. április 10-én és 25-én tartott parlamenti választás forradalom volt, a negyven éven át tartó kommunista uralom és a rendszerváltást követő húsz év után. Új társadalmi szerződés született, amelyben a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) megalapítása mellett döntöttek. Ez ért véget a Tisza párt 2026. április 12-i választási győzelmével, a Fidesz, illetve Orbán Viktor ötödik kormányának a bukásával.