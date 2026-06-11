Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú, miután felmászott egy vasúti szerelvényre Várpalotán

áramütés;Várpalota;vasúti szerelvény;

2026-06-11 20:53:00 CEST

A gyermeket mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Egy vasúti szerelvényre felmászó fiú áramütést szenvedett Várpalotán csütörtök délután - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Nagy Judit tájékoztatása szerint egy 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magasfeszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett.

A sérült gyermeket mentőhelikopter szállította kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai Rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja - tájékoztatott a szóvivő.