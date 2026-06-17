Gyerekjáték

motorosok; NER;nyuszi;

2026-06-17 06:00:00 CEST

Nagyjából hat évig éltünk egy háztartásban nyuszimotorokkal, előbb a fiam, majd négy évvel fiatalabb húga szokott bele így a közlekedésbe. Jó szívvel adtuk ki érte a 3-4 ezer forintot darabonként, hiszen kényelmesebb volt, mint a 2-5 éves gyerekkel kézen fogva sétálni nagyjából csigatempóban, megállni minden második gyomnál és bogárnál, érdekesebb alakú, letört faágnál. A nyuszimotorral kimaradtak ezek a stációk, csak arra kellett vigyázni, lejtős szakaszon nehogy fénysebességre váltson a gyerek, ám ez a nehézség eltörpült a fröccsöntött járgány megannyi előnye mögött.

Így aztán a szokottnál kevesebb viszolygással néztem, amikor tavaly a kampány jegyében fideszes képviselők szállták meg a kisgyermekekkel foglalkozó intézményeket, s szórták tele nyuszimotorral az országot: kevésbé megalázó, mint a krumpli, ráadásul tényleg hasznos a mozgáskoordináció fejlesztésében, lassan kihagyhatatlan átmenet a babakocsi és a kerékpár között. Azt persze tudni lehetett, hogy a kormánypárti képviselők a Hankó Balázs-féle Kulturális és Innovációs Minisztérium, vagyis az adófizetők pénzéből kampányoltak ismét, ám erre a többség kvázi immunissá vált a NER addigi 15 évében, de hát mégsem száz kilométernyi sztrádát loptak el, a valamivel kevesebb, mint negyedmilliárd forint a nyuszimotorokért Mészáros Lőrinc cirka öt napi tavalyi bevétele. Az áprilisi Fidesz-összeomlás után aztán persze kiderült, hogy ebben az esetben is győzött a kapzsiság, háromszorosát fizették ki a piaci árnak, a haszon pedig „véletlenül” a nemrég bűnbánóan a taknyát-könnyét törölgető Balásy Gyula cégét gazdagította – igen, Rogán Antal propagandaminiszter kedvencét, akin évtizeden keresztül folytak át a bukott kormány gyűlöletkampányának százmilliárdjai.

Három hónapja ez az ügy is elhalt volna a kézivezérelt ügyészség útvesztőiben, NER híján viszont a nyomozók teszik a dolgukat: hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a BRFK. Konkrét gyanúsítottja még nincs az ügynek, így egyelőre sokan szoronghatnak, Balásy biztosan kereshet egy újabb csomag zsebkendőt. Amúgy ezermilliárdok elsíbolása, a fél ország lerablása után durván ciki lesz nyuszimotorokon elbukni.