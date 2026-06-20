A legcinikusabb mondat hete

Igazságvizsgáló;

2026-06-20 06:00:00 CEST

Igazságvizsgáló

A Legfelsőbb Bíróságot távolítottuk el.

Ez volt a válasza Navracsics Tibor többszörös miniszternek, a Fidesz-KDNP legeurópaibb hangjának arra a riporteri közbevetésre, hogy az Orbán-kormány annak idején eltávolította hivatalából a legfelsőbb bírósági elnököt.

Az interjú jelentős része ugyanis arról szólt, hogy Navracsics számon kérte a Tisza-kormányt, amiért az szerinte nem olyan politikát folytat, mint amilyet ígért: „A Tisza kifejezetten azt mondta, hogyha ő kerül kormányra, akkor majd példát mutat, hogy ezt nem így kell csinálni, na, most ehhez képest azt látjuk, hogy ugyanazokat a trükköket csinálja, ugyanazokat a technikákat, amiket a mi időszakunkban mi is csináltunk időnként, és ami miatt meg is kaptuk a büntetésünket. A Tisza kifejezetten azzal az igénnyel kampányolt és azzal az igénnyel lépett kormányra, hogy ő helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét, és biztosítja azt, hogy ez soha többé ne bomoljon meg. Mi odáig sohasem jutottunk el, hogy hivatalban lévő köztársasági elnököt megtámadjunk, hivatalban lévő alkotmánybírósági elnököt megtámadjunk” – mondta a politikától állítólag visszavonult Navracsics, mire az ATV Egyenes Beszédjének műsorvezetője, Szöllősi Györgyi közbeszólt, hogy „de a hivatalban lévő legfelsőbb bírósági elnököt eltávolították”. És erre jött Navracsics tökéletes riposztja: „Nem. A Legfelsőbb Bíróságot távolítottuk el.”

Akaratlanul is fején találta a szöget. Egész véletlenül igazat mondott.

Igen, az Orbán-kormány a Legfelsőbb Bíróságot távolította el, amikor Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság elnökének a megbízatását az Alaptörvény átmeneti rendelkezései alapján, három és fél évvel mandátumának lejárta előtt, 2012. január 1-jén megszűntette, arra hivatkozva, hogy az LB helyébe a Kúria lépett. Mellesleg hogy is hívták akkor az Orbán-kormány igazságügyi miniszterét? Navracsics Tibornak.

A vádlottnak nem törvényes kötelessége, hogy önmagára terhelő vallomást tegyen, ő most mégis önként, sőt dalolva megtette. Bravó! Köszönjük. Valóban nem egyetlen emberről, nem Bakáról van szó, hanem arról, hogy Orbánék az egész Legfelsőbb Bíróságot takarították el az útból, mert ez kellett ahhoz, hogy maguk alá gyűrjék az egész bírói szervezetet. Több trükkös és gyalázatos módszert alkalmaztak már korábban és ezután is, nemcsak az igazságszolgáltatásban, hanem gyakorlatilag mindenhol, a gazdasági élettől, az oktatáson és az egészségügyön át a kultúráig, de ilyen egyértelműen még senki nem ismerte el – még hogy elismerte? dicsekedett vele! –, hogy ők nem egyszerűen egy-egy tisztességes emberrel bántak el, hanem egy egész országgal. A Legfelsőbb Bíróságot távolították el, a normális parlamentet távolították el, az önálló önkormányzatokat távolították el, a szabad médiát távolították el, az autonóm állami egyetemeket távolították el, a szabad oktatást és kutatást távolították el, Európát távolították el, és így tovább, szinte a végtelenségig.

Mindig volt egy-egy kiszemelt áldozat, a CEU, a Klubrádió, Karácsony Gergely és mások, de a lényeg a demokratikus rendszer teljes eltávolítása volt. Majdnem sikerült.

Kész röhej, hogy amikor Navracsics azzal vádolja a Tiszát, hogy a Fidesz által létrehozott (ma még) törvényes eszközökkel akar élni (éppen azért, hogy a jövőben ezekre ne legyen szükség és ne is legyen lehetőség), még jobban belebonyolódik a piti, önfelmentő hazugságokba. Az interjúban ugyanis még azt is hozzátette, hogy nem is akarták kirúgni Bakát, hanem csupán az Országos Bírói Egyesület kérésének akartak megfelelni, ők tudniillik azt javasolták, hogy a legfőbb bírói fórum elnöke olyan ember legyen, aki bírói gyakorlattal is rendelkezik, márpedig Bakának ilyen nem volt, hiszen korábban csak a strasbourgi Európai Emberi Jogok Bíróságán dolgozott bíróként. Hát nem megható, hogy a bírók kérték, mi meg teljesítjük? Mint egy népszerű kívánságműsor, az Önök Kérték. Csak azt felejtette el Navracsics, hogy amikor később Varga Zs. Andrást szemelték ki a Kúria elnökének, neki egyáltalán semmiféle bírói múltja nem volt, ezért megint törvényt kellett módosítani ahhoz, hogy tudományos fokozat alapján is lehessen valaki a Kúria vezetője.

Ennyi hazugságból nemhogy ezermilliárdos új budai várat lehetne építeni, hanem égig érő tornyot is. Már majdnem teljesen fel is épült, Orbán magángéppel fel is repült a magasba, de a hazugságok tornyát a választók áprilisban lerombolták. A gép meg zuhan…

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