Új idők Balatonján

Magyarország;Balaton;

2026-06-22 06:00:00 CEST

A Balaton mint üdülőhely, bizonyára sokat változott az elmúlt évtizedekben. Pörgősebb, zajosabb lett, egyre több parti sáv kerül vagyonosokhoz. Az árak alapján lassan mindegy, itt töltünk-e pár napot a nyárból, vagy külföldre, valamelyik tenger felé vesszük az irányt. Már ha egyáltalán van pénz bárhol nyaralni. De a balatoni táj, ha csendesebb, hajnalban, alkonyatban, most is varázslatos. Megnyugtató. Reményt keltő. És ha a mindennapokban is felragyog a remény, hogy mégiscsak jó helyre születtünk, amely még jobbá válhat, valósággal bele tudunk olvadni a Balaton szépségébe.