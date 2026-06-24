Az NKA 17 milliárdos támogatásának döntéshozóit vették őrizetbe a fideszes Bús Balázzsal együtt

Bús Balázs;letartóztatások;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-06-24 13:47:00 CEST

Magánszemélyek feljelentése miatt indult nyomozás.

Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke, Óbuda volt polgármestere mellett az NKA-nál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét is őrizetbe vették kedden - értesült a Telex.

A lap szerint emellett őrizetbe kerültek annak az ideiglenes kollégiumnak a tagjai is, akik az elköltött 17 milliárd forint kiosztásáról döntöttek. Köztük van egy korábbi fideszes országgyűlési képviselő, a Lechner Tudásközpont tanácsadója, a minisztérium közigazgatási államtitkárságának titkárságvezetője, valamint a miniszteri kabinetfőnök-helyettes is.

Mint ismert, 2025 második felében felé az NKA-ből elkezdett ömleni a pénz Fidesz-közeli celebritásoknak és szervezetekhez egy ideiglenes kollégiumon keresztül, amelynek a tagjai Hankó Balázs közeli munkatársai voltak. A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese.

A Telex úgy tudja, magánszemélyek feljelentése miatt indult nyomozás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságát bízta meg vele. Az eljárás a többi között azért zajlik Bács-Kiskun vármegyében, mert az érintett pályázók között van Bács-Kiskun vármegyei illetékességű cég. Az eddig őrizetbe vett hat személyt hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség ma délután indítványozhatja letartóztatásukat, amiről a kecskeméti bíróság dönthet.

A lap kereste az ügyben Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, de válasz cikkünk megjelenéséig nem érkezett.

Előzőleg lapunk is megírta, hogy hűtlen kezelés gyanújával kihallgattak és őrizetbe vettek hat embert a Hankó Balázs volt kulturális tárcavezető nevéhez fűződő 17 milliárd forintos NKA-botrányban. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy értékelt, hogy a nyomozók munkája és a korábbi, politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átláthatóan átalakítani, szakmai alapon működővé tenni a kulturális támogatási rendszert kiépítését.

A NAV szerint az őrizetbe vételen túl kezdeményezték mind a hat érintett letartóztatását is.