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Az Erzsébet körút 19. szám – Kauser József saját háromemeletes, vörös téglás bérháza

Egy építész két temetése

Eltakarításomra és temetésemre vonatkozólag mindenekelőtt azt rendelem, hogy szívem orvos által keresztülszúrassék, s arról, hogy ez megtörtént, bizonyítvány állíttassék ki – kezdte 1904. március 22-én írásba foglalt végakaratát Kauser József műépítész. Aztán hasonlóan tárgyilagos stílusban rendelkezett arról is, hogyan folyjék le a búcsúztatása.

„Temetésem polgári állásomhoz mérten egyszerű legyen. Ha életemben még magam nem létesítettem volna, örököseim feladatává teszem, hogy a keresztúri dűlőben lévő új temetőben családi kriptát létesítsenek és a megfelelő síremlékkel lássák el” – pattogtak az utasítások.

Igazán nem őrajta múlt, hogy amikor másfél évtizeddel később bekövetkezett a vég, semmi sem úgy történt, ahogy Kauser gondosan eltervezte. Nem volt kripta, méltóságteljes temetés, és alighanem az orvos sem tudott sort keríteni a halál beálltának radikális, de mindennél biztosabb ellenőrzésére. Ehelyett „feketére mázolt deszkakoporsóját egy rozoga temetéskocsi vitte a rákoskeresztúri temető egyik hátsó parcellájában megásott sírgödörhöz a többi proletársírok közé, ahol hosszas sorbaállás után végre elhantolták” – számolt be az építész utolsó útjáról jóval később az Építő Ipar – Építő Művészet című szaklap.

Kauser József elkövette ugyanis azt a hibát, hogy 1919. július 25-én, a proletárdiktatúra végnapjai idején hunyt el; akkor, amikor a temetőket már államosították, és az egyenlőség jelszavával megtiltották a családi kripták és díszes sírhelyek használatát. A Kommün halottai az olcsó koporsókban és a temetőfal mellett ásott gödrökben egyesültek a világ többi proletárjával, és utolsó útjukra legfeljebb egy maroknyi családtag, nem pedig díszruhás sokaság kísérte el őket.

„Úgyszólván nesztelenül távozott” az élők sorából a 71 éves Kauser József – ha kölcsönvehetjük az építőipari szaklap költői kifejezését –, de az az igazság, hogy szerencsecsillaga már jóval e méltatlan vég előtt leáldozott. Pedig akik látták pályája indulását és munkálkodásának legtermékenyebb évtizedeit, nem gondolták volna, hogy sorsa nem is olyan soká a feledés lesz.

Elzászi eredetű, de évszázadok óta Pesten dolgozó kőfaragó családba született 1848-ban Kauser József, aki anyai ágon a kocsigyáros Kölber famíliába tartozott. A polgári pedigrét ő maga azzal fényesítette tovább, hogy Gerlóczy Idát, az egyesített főváros meghatározó alpolgármesterének lányát vette feleségül, akivel aztán öt gyermeket neveltek fel.

Kauser József műépítész (1848–1919) – élete utolsó húsz évében kiment a divatból

Az építészetet előbb Pesten, aztán Zürichben tanulta, majd képzésére Párizsban tette fel a koronát. 1876-ban tért haza Pestre, és hamarosan megbízások egész sorát kapta és teljesítette közmegelégedésre. Rendszerint testvérével, az építőmesterként is dolgozó Gyulával működött együtt, így építették fel sorban az újpesti templomot, a szegény gyermekek kórházát az Üllői úton, az államvasút nyugdíjpénztárának hatalmas bérházát a Köröndön, a zugligeti villamos-végállomást, az 1885-ös iparkiállítás több pavilonját a Városligetben, vagy épp a munkásbiztosító székházát, a Szent László Kórházat, az Iparrajziskolát és a Pallas Nyomdát. Kauser József volt a tervezője a mai Blaha Lujza térre szánt pesti tűzőrségnek is, amelyből végül csak a Népszínház víztornya valósult meg – igaz, az áll ma is, miközben a színházat már vagy hatvan éve lerombolták.

E rengeteg maradandó alkotás dacára azonban az ismertséget elsősorban két templomnak köszönhette az építész. Az egyik talán a leghíresebb pesti templom: a lipótvárosi Bazilika, amelynek belső kiképzését Ybl Miklós halála után, csak néhány elnagyolt tervre támaszkodva, teljes egészében a saját elképzelései szerint valósította meg másfél évtizedes munkával Kauser József. A másik a Józsefvárosban álló Jézus Szent Szíve templom, amely vörös téglás megjelenésével, a középkort idéző eleganciájával kivívta a kortársak elismerését.

Nem lehet véletlen, hogy amikor az 1890-es évek közepén Kauser József elérkezettnek látta az időt, hogy saját bérházát is felhúzza az épp amerikai gyorsasággal kiépülő Erzsébet körúton, ugyanahhoz a megjelenéshez, a vörös tégla komolyságához nyúlt. A telket már egy évtizede őrizgette, idővel ki is vásárolta birtokostársait – sógorát, az épületszobrász Seenger Bélát és a bútorgyáros Thék Endrét –, és amikor a New York Biztosító roppant palotája is elkészült a közelben, az immár forgalmas, bejáratott körútszakaszon ő is munkához látott. A Barcsay utca mentén is hosszan elnyúló három emeletes sarokház az Erzsébet körút 19. címet kapta.

Ahhoz persze már alighanem több kellett a szerencsénél és a kitartó munkánál, hogy háziúrként a lehető legmegbízhatóbb bérlővel szerződjön Kauser: jelesül az állammal. Minden bizonnyal több évtizedes munkakapcsolatai vezettek oda, hogy vadonatúj bérházába családján és néhány válogatott lakón kívül az újonnan létrehozott Szabadalmi Hivatal költözött be 1896 márciusában. Ahogy a Magyarország tudósított: a hivatal „a nagy épület Barcsay-utcai részén van elhelyezve, az egész első emeletet és a második emelet felét elfoglalja. A bejelentő-, a bírói osztály, valamint a kisebb-nagyobb ülés- és tanács-termek bútorzata, felszerelése egyszerű, de nagyon ízléses és dicséretére válik a magyar iparnak. Érdemes látnivaló a levéltár, melyet az utczáról és az udvarról 4-5 méter széles nagy ablakok világítanak meg. Valósággal templomszerű csarnok ez, benne százakra menő vaskos lajstromok, találmányi minta-szekrények...”

És ami a legnagyobb főnyeremény, hogy ez a hivatal három évtizedre itt is maradt, sőt terjeszkedett is: idővel a Szabadalmi Felsőbíróság és a Védjegyosztály is az Erzsébet körúti házba költözött, az irodák még a harmadik emeletre is átterjedtek. Bőven túlélték itt az építtetőt, a szabadalmi szakértők csak 1925-ben kezdtek el kihurcolkodni.

A Blahára tervezett pesti tűzőrség (balra), és a belőle megvalósult víztorony

Innen nézve teljesen érthető, hogy a visszaemlékezők szerint Kauser József 1919-ben megőrült a „vele elkövetett gazságok miatt”, magyarán azért, mert „az átkos kommün hangyaszorgalommal és becsületes, verejtékes munkával gyűjtött vagyonától megfosztotta”. Az építésznek persze – a hagyatéki leltár szerint – voltak részvényei és hadikölcsön kötvényei, volt aranyórája lánccal, három rend ruhája, felöltője és télikabátja, de az igazi vagyona a megbízhatóan jövedelmező, nagy értékű bérház volt. És azt bizony államosította a Tanácsköztársaság.

De az is igaz, hogy ez az einstand már csak az utolsó csapás volt a bajok sorában. Kauser József ugyanis élete utolsó húsz évében azt volt kénytelen megélni, hogy végzetesen kiment a divatból. Ahogy Lechner Jenő megfogalmazta: kortársaival „megállapodott ízléssel, férfikoruk delén sodródtak bele abba a förgeteges viharba, amelyet a század utolsó évtizedében a szecessziós művészmozgalmak keltettek, s amelynek kétségkívül tisztító, újjáalkotó, teremtő, megtermékenyítő nagy munkája kíméletlenül átgázolt mindenkin, aki a régi iskolák mesgyéin mert tovább haladni”.

Értsük ezt úgy, hogy Kausert a fiatalabb pályatársak megmosolyogták, lesajnálták az eklektikában tanúsított perfekcionizmusáért, és még a vágyott egyetemi tanszéket sem sikerült megszereznie. Visszavonult hát, elszigetelődött a világtól, tanulmányokat írt – de nem nagyon fejezte be őket –, és szedte a lakbért. A történet végére a Tanácsköztársaság tette ki a pontot.

Neki már nem, de rokonainak bizonyára elégtételt jelentett, hogy 1921 áprilisában emlékünnepet rendeztek a tiszteletére, amikor pedig a következő nyáron a család exhumáltatta a holttestét és méltó síremléket állítva másodszor is búcsút vett tőle, a pályatársak meleg szavakkal emlékeztek rá. Hol volt már akkor a szecesszió...

Így végül mégis teljesült Kauser József végakarata, ahogy az a kívánsága is, hogy az Erzsébet körút 19. „a család számára megmaradjon, vagy legalább is hogy egyes örököseim a maguk illetményét belőle el ne adják, és így a vagyonközösségbe idegenek be ne jussanak”. Özvegye és gyermekei mindvégig megtartották a házat családi tulajdonban, még akkor is, amikor az egyedülálló örökösök, József, Albert és Vilma – anyjuk és házas húgaik halála után – már jó ideje a Kauserek régi svábhegyi villájában éltek.

József, maga is építész, ott lett öngyilkos 1940-ben. Vilma ugyancsak ott lelte halálát 1945 februárjában – talán jobb nem elképzelni, milyen körülmények között. Így a gépészmérnök Albert volt az egyetlen, aki megérte, amikor a sokat látott nagykörúti sarokházat újfent államosították.

A sorozat 768. része

A Lelőhely májusban ünnepelte a harmincadik születésnapját. Ez a mostani írás a Népszabadságban, majd a Népszavában publikált sorozat 768. részeként jelenik meg. A szerző nagyon köszöni a kitartó figyelmüket.

Ürge-Vorsatz Diána karrierje az asztrofizikától indult, Berkeleyben doktorált, ma pedig a klímatudomány legbefolyásosabb nemzetközi fórumának, a Nobel-békedíjas IPCC-nek az alelnöke. A CEU professzora szerint a cél nem az, hogy kevesebbet vagy rosszabbul éljünk, hanem az, hogy ugyanazt az életminőséget – vagy akár egy jobbat – sokkal kisebb energia- és erőforrás-felhasználással érjük el. Nézetei több ponton gyökeresen eltérnek Gelencsér András akadémikus légkörkémikusétól, aki szerint a zöld narratíva illúziókkal táplálja az embereket. Boldogkői Zsolt professzor arról is kérdezte interjúalanyát, mi adhat reményt akkor, amikor mások már csak akadályokat látnak.