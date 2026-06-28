Göring és a hamis Vermeer

hamisítás;Vermeer;Göring;Han van Meegeren;

2026-06-28 14:47:00 CEST

A II. világháború idején Hermann Göring nemcsak a náci hatalom egyik legbefolyásosabb alakja volt, hanem megszállott műgyűjtő is, aki hatalmas vagyonokat és elkobzott kincseket halmozott fel.

Gyűjteményét részben erőszakkal, részben kétes üzletek révén építette, miközben a kor legkiválóbb szakértőire támaszkodott. Ebben a fényűző és gondosan válogatott kollekcióban egy alkotás különleges helyet foglal el. A birodalmi marsall, aki mások kincseit habozás nélkül megszerezte, hatalmas csalás áldozatává vált. Egy festmény, amelyet Johannes Vermeer elveszett remekművének hittek, valójában egy ambiciózus és sértett festő, Han van Meegeren zseniális hamisítványa volt. Ez a történet nemcsak egy bűncselekmény krónikája, hanem annak bizonyítéka is, hogy a hatalom, a hiúság és a szakértői tekintély miként vezethet látványos tévedésekhez.

A háború végére a náci vezér gyűjteménye 1376 festményt, 250 szobrot és 168 falikárpitot számlált. 1943-ban tudomást szerzett egy új „Vermeer”, a Krisztus és a házasságtörő asszony megjelenéséről. Hatalmas kollekciójában – amelyet nagyrészt háborús zsákmányként szerzett, illetve közpénzből vásárolt – egyetlen Vermeer-kép sem volt. Hitler kétszer is megelőzte őt, így Göring nem akarta elszalasztani a lehetőséget. A kép tulajdonosa, egy bizonyos Han van Meegeren egy közvetítőn keresztül elküldte a művet a birodalmi marsallnak. Tízmillió dollárt kért érte. Ezután a közvetítő gyanakodni kezdett, és visszalépett a tárgyalásoktól, így az eladónak és a vevőnek személyesen kellett egyezkedni. Göring végül 137 rendkívül értékes festményt adott saját gyűjteményéből a szerzeményért.

A Krisztus és a házasságtörő asszony egy valódi XVII. századi vászonra készült, amelyről a festő lekaparta az eredeti festéket. Roquebrune-i házának pincéjében négy évig dolgozott technikáján: pigmenteket őrölt, Londonból hozatott lazúrkövet, és több réteg áttetsző olajfestéket vitt fel, hogy megőrizze a repedéseket. Ezután saját készítésű kemencében „sütötte meg” a képet, hogy a festék háromszáz évesnek tűnjön. Krisztust félalakban ábrázolta, felemelt ujjal, két férfi között, akik maguk is vétkesek, ezért nem vetik rá az első követ. A házasságtörő asszony lehajtott, nehéz szemhéjjal áll, a bűnbánat jeleként.

A háború után a képet egy sóbányában találták meg. Egy Piller nevű nyomozó a rezsim támogatóit kutatta, és van Meegeren neve felbukkant Göring leltárában. A festő ekkor egy palotában élt, véget nem érő partik közepette hatalmas vagyonát költötte. A háború alatt Hollandiában senki sem engedhette meg magának ezt a fényűzést. Azt állította, hogy kétszer is megnyerte a lottót, de Piller letartóztatta feltételezett kollaboráció miatt, ami akár halálbüntetéssel is járhatott volna. A kihallgatások során türelmet kért, majd így szólt: „Idióták! Azt hiszik, hogy eladtam egy Vermeert annak a kövér Göringnek, de a festmény egyáltalán nem Vermeer, én festettem!” E vallomás után Piller egy újabb dilemmával szembesült: ha van Meegeren igazat mond, akkor nem ítélhető el kollaborációért, csupán egy náci megtévesztéséért és csalásért, ami legfeljebb négy év börtönt jelentene. Előbb azonban bizonyítani kellett állítását, ezért Piller bezáratta egy szobába tanúk jelenlétében, és arra kényszerítette, hogy fessen egy újabb „Vermeert”. Más források szerint van Meegeren maga ajánlotta, hogy tegyék próbára. Tény, hogy cellájában, hat tanú jelenlétében megfestette a Krisztus a tudósok között című képet.

A két évig tartó eljárás során bevallotta, hogy „az a csalódottság ösztönözte, hogy sem a művészek, sem a kritikusok nem ismerték el”. Elhatározta, hogy bizonyítja festői értékét azzal, hogy tökéletes XVII. századi vásznat alkot. A vizsgálat során kiderült, hogy egyszer már sikerült megtévesztenie a művészeti világot Az emmauszi vacsora című képpel, feltehetően legjobb hamisítványával. A mű a XX. század egyik leghíresebb művészeti félreértésének példája. A festményt sokáig Vermeer elveszett remekművének tartották, és a korszak vezető szakértői is hitelesnek fogadták el. Különösen Abraham Bredius méltatta nagy lelkesedéssel, aki szerint a mű Vermeer vallásos korszakának kiemelkedő darabja. Így hamar bekerült a Museum Boijmans Van Beuningen gyűjteményébe, ahol jelentős felfedezésként mutatták be. Ma a festményt már nem Vermeer alkotásaként tartják számon, hanem a művészeti hamisítás egyik legismertebb példájaként.

1947. október 29-én került sor a tárgyalásra, van Meegerent végül mindössze egy év börtönre ítélték. A büntetését azonban már nem töltötte le, december 30-án szívrohamban meghalt.

A háború után Göring elrendelte teljes gyűjteménye evakuálását, és megpróbált elmenekülni, de az amerikaiak elfogták. A műkincseket a szövetségesek visszaszerezték, majd Münchenbe szállították, hogy a képeket visszajuttassák eredeti tulajdonosaikhoz. 1946-ban, egy börtönben folytatott beszélgetés alkalmával Göring megtudta, hogy szeretett, Krisztus és a házasságtörő asszony című festményét valójában van Meegeren festette. Megdöbbenve és dühösen így reagál: „Nem, nem, nem! Ez lehetetlen! A kép régi, annyira régi, hogy restauráltatnom kellett! Ez hatalmas csalás lenne, hiszen ezért a festményért fizettem a legtöbbet.”