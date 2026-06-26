Díjat neveznek el Jankovics Marcellről

Jankovics Marcell;Annecy Animációs Fesztivál;

2026-06-26 17:01:00 CEST

A négyszeres Oscar-díjas mexikói rendező, Alfonso Cuarón kedvenceként mutatta be az 1981-ben készült Fehérlófiát a világ legrangosabb animációs filmfesztiválján.

Díjat vezet be Jankovics Marcell világhírű magyar alkotó emlékére az Annecy Fesztivál, az animációs film világelső nemzetközi seregszemléje és szakmai fóruma Franciaországban – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) pénteken.

A közlemény szerint a fesztivál művészeti igazgatója, Marcel Jean jelentette be, hogy a 2021-ben elhunyt alkotóról elnevezett díjjal 2027-től a Perspectives szekció legjobb filmjét ismerik el. Mint írták, a tavalyi magyar díszvendégség programját követően a magyar animáció idén is meghatározó szereplője a június 21. és 27. között zajló Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválnak.

Magyarország öt versenyprogramba válogatott rövidfilmmel, hét pitch-projekttel, valamint az NFI támogatásával, a Magyar Animációs Producer Szövetség által működtetett nemzeti standdal van jelen a világ legrangosabb animációs szemléjén és filmvásárán. A magyar jelenlét rangját emeli, hogy Orosz Anna Ida, az NFI kutatója, animációs filmtörténész a Contrechamp szekció zsűrijében szerepel. Kiemelték, hogy csütörtök este

a négyszeres Oscar-díjas mexikói rendező, Alfonso Cuarón személyesen mutatta be Jankovics Marcell formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehérlófia című egész estés rajzfilm felújított változatát a fesztivál közönségének.

A kultfilmek között jegyzett absztrakt, szimbolikus mesefilm felújítását a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum és Filmlabor szakemberei készítették az amerikai Arbelos-szal közösen. A bemutató apropója, hogy az Annecy Fesztivállal párhuzamosan megnyitotta kapuit az annecy-i Animációs Múzeum. A csütörtök esti díszvetítés vendége volt Rubovszky Éva, Jankovics Marcell özvegye, aki felajánlotta az Oscar-jelölt Sisyphus című Jankovics-film hét eredeti rajzát a múzeum állandó gyűjteményének.

Ráduly György, az NFI filmmegőrzési és technológiai divíziójának igazgatója bejelentette, hogy a Jankovics Marcell Alapítvány az alkotó teljes hagyatékát az NFI Filmarchívum gyűjteményének ajánlotta fel. Az NFI Filmarchívum és az újonnan nyílt annecy-i Animációs Múzeum hosszú távú múzeumpedagógiai együttműködésen dolgozik az animációs filmkincs felhasználási lehetőségeiről a közoktatásban.