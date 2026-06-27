Fesztiválhangulat a Vérmezőn

Kezd fesztiválhangulat kialakulni Vérmezőn, a Budapest Pride végállomásán. Rengeteg stand és különböző kitelepülés várja a felvonulókat. A színpadon már szól a zene, többen leültek piknikezni, de a kihelyezett mobil vécék is egyre népszerűbbek.

A jogi szigor ellenére a magyar társadalom valójában egyre elfogadóbb az LMBTQ-emberekkel szemben – mondta a Népszavának Takács Judit szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora. A NER szándékaihoz képest jobban állunk, de Európához képest rosszabbul. Sokan gondolnák, hogy az istenhívők kevésbé elfogadóak, de nem így van. Interjú.