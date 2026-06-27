Öt hete nincs öttalálatos lottószelvény

Sz. Zs.

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-06-27 21:52:00 CEST

A tét, az egy nyertes által elvihető nyereményösszeg jövő szombatra 855 millió forintra nő.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

20 (húsz)

23 (huszonhárom)

43 (negyvenhárom)

56 (ötvenhat)

88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 2 532 935 forint;

3 találatos szelvény 1857 darab, nyereményük egyenként 23 900 forint;

2 találatos szelvény 54 860 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.

Joker: 761671

A Jokeren telitalálat nem volt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 5 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 855 millió forint lesz.