Öt hete nincs öttalálatos lottószelvény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
20 (húsz)
23 (huszonhárom)
43 (negyvenhárom)
56 (ötvenhat)
88 (nyolcvannyolc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 2 532 935 forint;
3 találatos szelvény 1857 darab, nyereményük egyenként 23 900 forint;
2 találatos szelvény 54 860 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.
Joker: 761671
A Jokeren telitalálat nem volt.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 5 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 855 millió forint lesz.