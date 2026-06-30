Az adatok szerint nincs bűnügyi vészhelyzet Budapesten

közbiztonság;Jámbor András;Pikó András;

2026-06-30 15:07:00 CEST

Bár Pikó András és Jámbor András romló közbiztonságról írt, az összesített rendőrségi adatok alapján a regisztrált bűncselekmények száma nem ugrott meg a fővárosban.

Nem látszik a budapesti adatokból, hogy a főváros a bűnügyi vészhelyzet közelében lenne - írja a G7.

Nemrégiben Pikó András józsefvárosi polgármester és Jámbor András, Ferencváros és Józsefváros korábbi országgyűlési képviselője is súlyosbodó közbiztonsági helyzetről számolt be. Pikó András szerint a VIII. kerületben nem új problémákról van szó, hanem azok súlyossága változott. A politikus agresszív, kábítószertől beállt, gyakran elszegényedő falvakból érkező fiatalokról írt, és arról, hogy a jelenség már köztereken kívül, korábban biztonságosnak tartott helyeken, például védett játszótereken és lépcsőházakban is megjelenik. Jámbor András szintén azt írta, hogy Budapesten „lassan vészhelyzet van”, és szerinte a kerületi lakossági csoportokban sok a panasz. Mindketten több rendőrt és kormányzati támogatást sürgettek.

A portál cikke szerint a Budapesten regisztrált bűncselekmények éves száma a 2010-es évek elejéhez képest két és félszeresére csökkent. A 2025-ös adatnál érdemben csak a 2020-as és 2021-es szám volt alacsonyabb, amikor a Covid-járvány miatti lezárások visszafogták a társadalmi érintkezést. Negyedéves bontásban 2026 első negyedévében 2023 első fele óta nem volt ilyen alacsony a regisztrált bűncselekmények száma. Az összesített statisztika önmagában nem ad teljes képet a lakók biztonságérzetét befolyásoló jelenségekről. Nem látszik belőle, hogy a különböző bűncselekménytípusok milyen arányban szerepelnek az adatokban, sok fenyegetőnek érzékelt viselkedés pedig nem feltétlenül bűncselekmény, illetve nem minden eset jut el bejelentésig.

Pikó András jövő héten találkozik a budapesti rendőrfőkapitánnyal. A polgármester a rendvédelem helyzetének rendezéséről szóló javaslatok mellett azonnali segítséget kér majd Józsefvárosban.