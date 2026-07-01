A Benficához köthető céghez kerülhet a Videoton

értékesítés;Videoton;Cser-Palkovics András;

2026-07-01 12:41:00 CEST

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester egyhangú közgyűlési döntésről számolt be a klub értékesítését illetően.

Döntött a Közgyűlés a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatról - jelentette be Cser-Palkovics András, Székesfehévár polgármestere a Facebookon. A városvezető szerint egyhangú döntés született, ezzel hivatalosan is kiválasztották azt az első és második helyezett ajánlattevőt, akikkel megkezdődhetnek az egyeztetések az üzletrész átruházási szerződésről.

Cser-Palkovics András azt reméli, ezzel lezárulhat az az egyéves, eleve átmenetinek tervezett időszak, amelyben a székesfehérvári önkormányzat a klub tulajdonosa és hamarosan egy új, stabil korszak kezdődhet a Videoton életében. Ez a klub életben maradásának feltétele, de az önkormányzatnak is az alapvető érdeke - szögezte le.

A polgármester felidézte, bő egy éve azért vették át a klubot, hogy megmentsék a megszűnéstől (miután a csapat NB II-be való kiesése után Garancsi István, Orbán Viktor oligarcha barátja rásózta az önkormányzatra - a szerk.). Mivel azonban egy profi futballklub működéséhez az önkormányzat sem pénzügyi, sem szakmai hátteret nem tud biztosítani, az értékesítés volt az egyedüli felelős döntés a város és a Vidi jövője szempontjából is - jelezte.

Szakértők segítségével megállapították, hogy a Fehérvár FC. Kft. 100 százalékos részesedésének becsült piaci értéke 509,3 millió forint, vagyis ez volt az a minimális érték, ami feletti vételár jogilag elfogadható. Cser-Palkovics András ismertette, hogy a második pályázati körben három érvényes ajánlás érkezett, két külföldi (egy portugál, valamint egy olasz szakmai hátterű) és egy magyar cégtől. Ezt a városvezető a bizonytalanságok fényében komoly eredményként értékelte. „A döntésnél a vételár mellett figyelembe vettük a következő 3 évre minimálisan garantált pénzügyi befektetést, a több száz gyereket nevelő utánpótlás jövőjét, a szurkolói kapcsolattartást, valamint a történelmi hagyományok – a Videoton név és a piros-kék színek – tiszteletben tartását is” - jelezte a polgármester.

Mindezek alapján első és második helyezettet is hirdettek. A nyertes ajánlattevő az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC., amely 775 millió forintos vételárat ajánlott meg. Ők szakmailag és üzletileg a portugál Benfica-hoz kapcsolódnak, jelentős anyagi erővel rendelkeznek és a Benfica-hoz kötödő háttér miatt nagy sportszakmai lehetőségekkel is. A második helyre az Egyesült Királyságban bejegyzett Racing City Group Worldwide (RCG) LTD. került, 532,5 millió forintos megajánlott vételárral. Ez a polgármester ismertetése szerint egy alapvetően amerikai, olasz, német, brit érdekeltségekkel rendelkező vállalat, amely tucatnyi kisebb-nagyobb csapat tulajdonosa, s nagy tapasztalattal rendelkeznek az utánpótlásnevelés területén is, biztos anyagi háttérrel.

A pályázati kiírás szerint a szerződést 45 napon belül kell megkötni, Cser-Palkovics András reményei szerint ez minél hamarabb megtörténik.