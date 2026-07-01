Többen meghaltak, miután tűz ütött ki egy tízemeletes antwerpeni lakóházban (videó)

tűz;Belgium;katasztrófa;Antwerpen;

2026-07-01 14:26:00 CEST

A mentőalakulatok folytatják a kiürített épület átkutatását további lehetséges áldozatokat keresve. A halottak mellett több súlyos sérült van.

Tűz ütött ki szerdán egy tízemeletes épület nyolcadik emeletén Antwerpenben, a tűzben több ember életét vesztette - közölte a rendőrség információit ismertetve a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán szerdán a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A rendőrség az Antwerpen Linkeroever kerületében kialakult épülettűz halálos áldozatainak számát még nem közölte, elmondták ugyanakkor, hogy a mentőalakulatok folytatják a kiürített épület átkutatását további lehetséges áldozatokat keresve. A halottak mellett több súlyos sérült van.

A tűzoltók szerint a tűz a Schelde folyó partján álló épület nyolcadik emeletén keletkezett. A több mint 200 lakosú épületet teljesen ki kell üríteni. A tűzoltóalakulatok létrás teherautókkal és drónokkal kezdték meg a tűz fészkének felderítését, majd az oltását és azok kimentését, akik az erkélyeikre menekültek.

„Érkezéskor jelentős mennyiségű füstöt észleltünk. Számos csapattal vagyunk a helyszínen és veszünk részt az oltásban” - magyarázták az antwerpeni tűzoltók. Az épület méretére és a tűz súlyosságára tekintettel a tűzoltóság a legmagasabb szintű operatív irányítást léptette érvénybe. A tűz oka egyelőre ismeretlen - tájékoztattak.

A szomszédos házakban lakó, a füstmérgezés veszélyének kitett embereknek azt tanácsolták, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, szükség esetén kapcsolják ki a szellőzőberendezéseiket.