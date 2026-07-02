Europol: 156 bedrogozott nő szexuális kizsákmányolóit azonosították több ország, köztük Magyarország nyomozóinak részvételével

nyomozás;szexuális visszaélések;nemzetközi együttműködés;

2026-07-02 17:25:00 CEST

Az elkövetők nőgyűlölő online közösségek tagjai voltak.

Több ország, köztük Magyarország részvételével végzett művelet során példa nélküli, kábítószerrel elősegített szexuális visszaélés 156 áldozatát és elkövetőjét azonosították - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

A hágai közlemény szerint Németország, az Egyesült Királyság, Brazília, Kanada, Franciaország, Magyarország, Hollandia, Spanyolország és az Egyesült Államok nyomozói első alkalommal azonosítottak olyan online hálózatokat, melyek tagjai bekábítószerezték, majd szexuálisan bántalmazták női partnereiket. Részleteket közölve elmondták, az intim partnerkapcsolatokban kábítószerrel elkövetett szexuális zaklatás tetteseit a német szövetségi bűnügyi rendőrség és a hamburgi tartományi rendőrség vezetésével június 22. és 24. között végrehajtott művelet során azonosították.

Az elkövetők nőgyűlölő online közösségek tagjai voltak. E fórumokon a bántalmazók kicserélték tapasztalataikat és tippeket adtak egymásnak. Az együttműködés eredményeként 274 új nyomozást indítottak - tájékoztattak.