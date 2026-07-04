Kármán András bejelentette, hogy adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, végrehajtás alá vonni sem lehet

támogatás;végrehajtás;bejelentés;iskolakezdés;adómentesség;Kármán András;

2026-07-04 12:47:00 CEST

Körülbelül 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak

Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni - közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán.

Kármán András Facebook-bejegyzésében azt írta: nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra.

Nemcsak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt - az előző kormánytól örökölt - nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani - közölte a tárcavezető.