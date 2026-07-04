Nem élte túl a 20 éves lány, akire egy Kaposvár melletti lovardában ráesett a ló

Kaposvár;baleset;gyász;haláleset;életveszélyes sérülés;lovarda;

2026-07-04 20:04:00 CEST

Még pénteken vitték mentőhelikopterrel kórházba.

Tragikus lovasbaleset történt, elhunyt a 20 éves fiatal lány, akire ráesett a ló – írta szombaton a Sonline. A Somogy megyei portál pénteken számolt be a tragikus balesetről. A Kaposvár melletti Somogysárd lovardájában esett az állat a fiatalra, akit mentőhelikopter vitt kórházba életveszélyes állapotban.

A pénteki hírek arról szóltak, hogy a baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, az illetékes hatóságok vizsgálják a történteket.

Szombaton már egy nyugdíjas kaposvári férfi, aki maga is lovagol, a Facebookon közölte, hogy a lány nem élte túl a balesetet. – Gyászol a lovas társadalom. Egy Somogysárdi ifjú hölgy szenvedett súlyos lovasbalesetet pénteken – olvasható a portál által közölt posztban. Abból kiderült, hogy a lány gyakorlott versenyző volt.