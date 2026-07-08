Edzés közben halt meg egy 16 éves győri diák

gyász;tragédia;haláleset;

2026-07-08 16:26:00 CEST

Bemelegítés közben esett össze, már nem tudták újraéleszteni. Halálát közigazgatási eljárásban vizsgálják.

Meghalt egy 16 éves győri diák június 30-án egy komáromi küzdősportos edzésen - írja a Blikk.

Kovács László Dániel haláláról először a középiskolája számolt be, a lapnak pedig a fiú egyik családtagja is beszélt a történtekről.

A fiatal évek óta thai bokszolt Komáromban. Rokona, Pók-Kovács Patrícia azt mondta, még a bemelegítés tartott, amikor Kovács László Dániel a zsákot ütötte, majd hirtelen összeesett. Három ember próbálta újraéleszteni, a mentők néhány percen belül megérkeztek, de nem tudtak segíteni rajta. A halál okát még vizsgálják. A rokon szerint Kovács László Dánielnek gyerekkorában voltak egészségügyi problémái, de ezeket kinőtte, és semmi nem jelezte előre a tragédiát. Azt is felidézte, hogy egyszer vérnyomásmérés közben ritmuszavar látszott nála, de orvosnál még nem járt emiatt.

A Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum részvétét fejezte ki a családnak és mindazoknak, akik ismerték és szerették a fiút. Édesanyja hosszú búcsúüzenetben emlékezett meg róla, amelyben arról írt, hogy a sport volt a fia élete.

A Blikk szerint Kovács László Dániel versenyszerűen sportolt, ezért vélhetően sportorvosi vizsgálatokra is mennie kellett, de egyelőre nem tudni, ezekről milyen dokumentáció áll rendelkezésre. A rendőrség a lap megkeresésére azt közölte, hogy általános közigazgatási eljárásban vizsgálják a halálesetet, ennél bővebb tájékoztatást azonban jelenleg nem adtak.