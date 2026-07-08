gyász;tragédia;haláleset;

Kovács László Dániel

Edzés közben halt meg egy 16 éves győri diák

Bemelegítés közben esett össze, már nem tudták újraéleszteni. Halálát közigazgatási eljárásban vizsgálják.

Meghalt egy 16 éves győri diák június 30-án egy komáromi küzdősportos edzésen - írja a Blikk.

Kovács László Dániel haláláról először a középiskolája számolt be, a lapnak pedig a fiú egyik családtagja is beszélt a történtekről.

A fiatal évek óta thai bokszolt Komáromban. Rokona, Pók-Kovács Patrícia azt mondta, még a bemelegítés tartott, amikor Kovács László Dániel a zsákot ütötte, majd hirtelen összeesett. Három ember próbálta újraéleszteni, a mentők néhány percen belül megérkeztek, de nem tudtak segíteni rajta. A halál okát még vizsgálják. A rokon szerint Kovács László Dánielnek gyerekkorában voltak egészségügyi problémái, de ezeket kinőtte, és semmi nem jelezte előre a tragédiát. Azt is felidézte, hogy egyszer vérnyomásmérés közben ritmuszavar látszott nála, de orvosnál még nem járt emiatt.

A Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum részvétét fejezte ki a családnak és mindazoknak, akik ismerték és szerették a fiút. Édesanyja hosszú búcsúüzenetben emlékezett meg róla, amelyben arról írt, hogy a sport volt a fia élete.

A Blikk szerint Kovács László Dániel versenyszerűen sportolt, ezért vélhetően sportorvosi vizsgálatokra is mennie kellett, de egyelőre nem tudni, ezekről milyen dokumentáció áll rendelkezésre. A rendőrség a lap megkeresésére azt közölte, hogy általános közigazgatási eljárásban vizsgálják a halálesetet, ennél bővebb tájékoztatást azonban jelenleg nem adtak.

Ma már egyetemes a tudományos meggyőződés, hogy a fosszilis üzemanyagok égetése növeli a globális felmelegedést. Az olajtársaságok mégis növelik a termelést, a profitjuk pedig egyre nagyobb.