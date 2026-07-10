Csaknem háromszáz IKEA-dolgozó sztrájkolt a béremelés elmaradása miatt

sztrájk;béremelés;IKEA;

2026-07-10 13:44:00 CEST

A szakszervezet egységes, 6 százalékos alapbéremelést követel, miközben a magyar leányvállalat az előző évben 3,4 milliárd forintos profitot ért el.

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartott a három magyarországi IKEA közel háromszáz munkatársa csütörtökön, miután a vállalat az év elején arról tájékoztatta a dolgozókat, hogy idén elmarad a fizetésemelés – írja a G7.

Az IKEA magyarországi működésének 1990-es kezdete óta ez volt az első munkabeszüntetés a cég hazai áruházaiban.

A dolgozói elégedetlenséget az is jelzi, hogy a szakszervezet korábban mintegy harmincfős tagsága közel kétszáz főre nőtt. A vállalat áprilisban teljesítményalapú, differenciált béremelést hajtott végre, ez azonban a Mérce értesülése szerint a munkatársak többségének anyagi helyzetét nem rendezte érdemben.

A szakszervezet ezért egységes, 6 százalékos alapbéremelést kért. Az áruház vezetése június elején ettől elzárkózott, és legalább augusztus 31-ig, az IKEA üzleti évének következő fordulójáig nem vállalta a követelés teljesítését.

A magyar leányvállalat az előző évben 3,4 milliárd forintos nyereséget ért el.

A béradatok közvetlenül nem teljesen összehasonlíthatók, ugyanakkor 2024-ben az IKEA-nál az egy főre jutó bérköltség növekedése elmaradt a budapesti és Pest vármegyei bruttó átlagkereset emelkedésétől. Az IKEA Lakberendezési Kft.-nél az egy főre jutó bérköltség 2024-ben kevesebb mint 1 százalékkal nőtt, miközben Budapesten és Pest vármegyében 12-13 százalékkal emelkedett a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete. Egy évvel később az IKEA-nál már gyorsabb volt a növekedés a területi átlagnál.

A Kopint-Tárki 2026-ra 9,2 százalékos országos béremelkedést vár. Amennyiben az IKEA-nál valóban nem lesz további fizetésemelés, a dolgozók bére még inkább elmaradhat a munkaerőpiaci átlagtól.

A nemzetközi IKEA-csoport eközben nyolcvanéves történetének egyik legnehezebb időszakát éli a nyersanyagok drágulása, az online kereskedelemben kialakult erős verseny és az értékesítés stagnálása miatt.Tavasszal elbocsátásokat is végrehajtottak a cégcsoportnál.

Az IKEA közölte, hogy egyeztet a dolgozókkal és a szakszervezeti képviselőkkel.

A vállalat állítása szerint az elmúlt három évben több mint 1,5 milliárd forintot fordított a bérek és a juttatások emelésére, de az idei pénzügyi évben nem tud teljesíteni sem rendkívüli béremelést, sem egyszeri kifizetést.