Kánikula lesz, de egy magassági hidegcseppnek köszönhetően Magyarország most megúszhatja a pokoli hőséget

időjárás;hőség;csapadék;kánikula;

2026-07-12 20:59:00 CEST

Azért így is nagy melegre kell számítani.

A jövő hét is izzasztó lesz az öreg kontinensen, emellett nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd - tájékoztatott a HungaroMet a Facebookon. Az előrejelzés szerint két anticiklon is elfoglalja a maga-maga területét, az egyik középpontjával Norvégia közelében lesz, a másik délről nyúlik a mediterrán térség fölé.

A HungaroMet szerint a jövő héten Skandinávia déli részén sem lesznek ritkák a 30 fok feletti csúcsértékek, emellett éjszaka is melegebb lesz az átlagnál. Mint írták, itthon sem fogunk fázni, az ország nagyobb részén kánikula várható, a hét közepén azonban nőhet meg a záporok, zivatarok kialakulási esélye egy érkező magassági hidegcseppnek köszönhetően. Ennek pontos helyzete még bizonytalan, de jelenleg annak van a legnagyobb esélye, hogy a hidegcsepp középpontja pont Magyarország felett lesz.

Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként élénkül meg. Hajnalban 10-21 fok közötti hőmérséklet valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, de szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 12-22 fokról délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.