Meghalt Sam Neill

film;gyász;Sam Neill;

2026-07-13 08:33:00 CEST

A Golden Globe-jelölt új-zélandi színész 78 éves volt.

Hetvennyolc éves korában elhunyt Sam Neill Golden Globe-jelölt új-zélandi színész, az 1993-as Spielberg-kasszasiker, a Jurassic Park egyik főszereplője Családi körben, Sydney-ben érte a halál.

Sam Neill 1947 szeptember 17-én született az észak-írországi Omagh-ban egy angol anya és egy új-zélandi apa gyermekeként. 1954-ben költöztek Új-Zélandra, Sam Neill egy időn át habozott, hogy apja nyomdokain katona legyen vagy színész, aztán inkább az utóbbit választotta. Még egyetemistaként kezdett színdarabokban játszani, első filmszerepe az 1971-es új-zélandi televíziós The City of No volt. Tíz évvel később, 1981-ben lett nemzetközileg is ismert az Omen III: The Final Conflicttal, amelynek a főszerepét, Damien Thornt alakította. Két évvel később a Reilly, Ace of Spies című brit sorozat címszerepéért jelölték Golden Globe-ra, a Jurassic Park mellett feltűnt egy másik 1993-as sikerfilmben, a Zongoraleckében, később a Thor-franchise-ban, de sorozatszerepeket is szívesen vállalt, feltűnt a The Tudorsban és a Peaky Blinders első évadában is.

Nincs kastélyom Franciaországban, egyetlen magánrepülőgép vagy jacht se – mondta még 2018-ban egy interjúban, amelyben a többi között arról beszélt, miért vágott bele a több évtizedes színészi karrier után a borászatba.