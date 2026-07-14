Fantomállásban foglalkoztatta a polgármester ismerősét a Sárvári Gyógyfürdő ügyvezetője, belebukott

gyógyfürdő;Sárvár;fiktív foglalkoztatás;

2026-07-14 09:54:00 CEST

Hivatalosan közös megegyezéssel távozik.

Rendkívüli ülést tartott a sárvári képviselő-testület, ahol az ugytudjuk.hu szerint tárgyalták az áprilisban kirobbant botrányt, miszerint egy férfit fantomállásban foglalkoztatnak évek óta a helyi fürdőn.

A lap felidézi, hogy a Győri Nyomozó Főügyészség büntetőeljárásban vizsgálja az ügyet, ezzel párhuzamosan a fürdő felügyelőbizottsága vizsgálóbizottságot állított fel, hogy házon belül is utána járjon. A gyanú szerint Lágler Péter éveken keresztül kapott megbízási szerződés alapján pénzt a cégtől, valós munkavégzés nélkül.

A férfi egy helyi Fidesz-közeli személy, egy másik önkormányzati cégben, a Sportfólióban ugyanis korábban a Fidesz delegáltjaként ült a felügyelőbizottságban. 2023-ban pedig Lágler zárt pályázatra kapott meghívást három önkormányzati ingatlan meghívásos adásvételére. Erről a lap korábban érdeklődött is a Fidesz-KDNP-s Kondora István polgármesternél, aki nem adott érdemi választ arra, honnan ismerték Láglert, és miért kapott meghívást a zárt pályázatra.

A tegnapi ülésen

döntöttek arról, hogy közös megegyezéssel felbontják Kántás Zoltánnak, a Sárvári Gyógyfürdő ügyvezető igazgatójának munkaszerződését.

Klimits István, a Sárváriakért Egyesület önkormányzati képviselője a lapnak elmondta, bár ők ragaszkodtak ahhoz, hogy Kántás már keddtől szabadságra menjen, a fideszesek többsége ezt nem támogatta. A Sárváriakért Egyesület képviselői mindemellett felszólították a polgármestert és az alpolgármestert, hogy vonják le a megfelelő politikai következtetést és legyenek önmagukkal következetesek.