Többen meghaltak, amikor tűz ütött ki egy felújítás alatt álló brüsszeli toronyházban

tűz;Brüsszel;felújítás;tragédia;

2026-07-14 18:24:00 CEST

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Többen meghaltak a Brüsszel központjában álló 18 emeletes, 63 méter magas Oxy Towerben kedden keletkezett tűzben - írja a flamand közmédia, a VRT.

A brüsszeli munkaügyi felügyelet délutáni tájékoztatása alapján hat munkással nem sikerült kapcsolatba lépni, a tűzoltók pedig több áldozatot találtak az egyik liftben.

A De Brouckère téren található, átfogó felújítás alatt álló épületben mintegy 250 munkás tartózkodott. A tűz a második emeleten ütött ki, majd a liftaknán keresztül az épület mínusz második szintjére is átterjedt. Az első és a második emeleten gyorsan megfékezték a lángokat, az alsó szinten kialakult tüzet reggel kilenc óra körül sikerült ellenőrzés alá vonni.

Két lift két külön aknában rekedt. A tűzoltóknak az egyik liftbe egy kisebb nyíláson keresztül sikerült bejutniuk, ott több áldozatot találtak. Brecht Speybrouck, a brüsszeli munkaügyi felügyelet szóvivője közölte, egyelőre nem tudják pontosan, hány ember halt meg. Az sem tisztázott, hogy valamennyi eltűnt az elsőként átvizsgált liftben volt-e, vagy a másik liftben és az épület más részein is lehetnek még emberek.

A dolgozókat kimenekítették az épületből. Két égési sérültet a Neder-Over-Heembeek-i katonai kórházba vittek. A tűzoltók és a polgári védelem munkatársai tovább kutatnak az eltűntek után.

A kimenekített munkásokat a Brucity dolgozói étkezdéjében helyezték el, a helyszínen a Vöröskereszt pszichoszociális segítséget nyújt. A belső vészhelyzeti terv mellett egészségügyi beavatkozási tervet is életbe léptettek.

A brüsszeli munkaügyi felügyelet közlése szerint az ügyben büntetőnyomozás indult. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert.