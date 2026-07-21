Józsefváros;Arnold Schwarzenegger;filmforgatás;Pikó András;

2026-07-21 06:00:00 CEST

Józsefváros polgármestere nekirontott a fővárosnak, amiért az Arnold Schwarzeneggerrel érkezett amerikai filmforgatási stáb kérésére nyavalyás 50 millió forintért egy hétvégére leállította a forgalmat a 2-es metró egyik szakaszán.

A gazdag újságíró multú Pikó András tudja, mivel lehet kattintásokat generálni és idegeket borzolni, Bodacz Balázsnak is azonnal nekitámadt, amikor kiderült, hogy az ATV-s műsorvezető lesz a köztévé egyik vezető szerkesztője. Erre legalább személyes oka is volt, de az, hogy a főváros szerinte „pofátlanul olcsón” adott bérbe egy városrészt a stábnak, fölösleges vádaskodás. Amúgy ez a fajta nyilvános méltatlankodás gyaníthatóan a polgármester úr függetlenségének fitogtatását és népszerűségének gyarapítását célozhatja. Ezekre a legközelebbi választásokon, például egy tiszás jelölt indulása esetén, tényleg égető szüksége lesz.

Csak hát nem biztos, hogy jó helyen kapirgál. A filmesek ügyében aligha. És nem csak azért, mert órák alatt kiderült, hogy a bérleti díj nem 50 millió, hanem közel 100 millió forint volt.

Nem vagyok Karácsony hívő, semmilyen hívő nem vagyok, de a vak is látja, hogy ha van téma, amiben a főpolgármester az arroganciáig kérlelhetetlen, az a főváros pénzének bármi áron való megtartása és gyarapítása. Lásd a szolidarítási adó körüli folyamatos perpatvart, a pimaszságot, amivel a fővárosi önkormányzat azonnali hatállyal rátenyerel az adófizetéssel késlekedő cégek számlájára, vagy legújabban a parkolási díjak emelését. Jelen esetben is valószínűtlen, hogy a főváros a területfoglalásokért kevesebbet kért, mint amennyit kérhetett.

A filmesek nyilván a 2004-ben elfogadott filmtörvény óta szokásos és a külföldi produkciók becsábítása érdekében hangsúlyozottan kedvezményes adózási és területfoglalási tarifák szerint fizetnek.

Schwarzeneggerrel csak egyszer találkoztam személyesen, Los Angelesben, a Golden Globe díjátadási gála egyik utópartiján. Két percet beszélgettünk csupán, de ezalatt nagyképű bunkó vagy megközelíthetetlen világsztár helyett közvetlen, szívélyes, érdeklődő személyiségnek tűnt. Mostani hathetes budapesti tartózkodása idején is azt lehetett kivenni a tudósításokból, hogy egyénisége nem csupán az újságírókat, hanem az átlagembert, az utca emberét is bűvöli. Ez azért fontos, mert ha jelenléte bármiféle hatással volt a fővárosiakra, köztük a „nyócker” lakosaira, az pozitív hatás.

Ám itt ennél is sokkal többről van szó. A forgatás alkalmával a klasszikus Hollywood több emblematikus alakja járt Budapesten. Maga Schwarzenegger két forgatási műszak között még esküvői szertartást is vezetett a Halászbástyán. Brad Peyton rendező a fővárosban tartotta esküvőjét, amiben, efelől ne legyen kétség, közrejátszott a nem átlagos szépségű környezet is. A ceremónián még néhány világhíresség vett részt, köztük Geena Davis és Liam Hemsworth.

Az efféle események képei, rajtuk a világsztárok és Budapest tüneményes városépítészeti látványai ilyenkor szorgalmasan bejárják a világsajtót. Tehát aki ezesetben a főváros „bűnös engedékenységét” emlegeti, megfeledkezik arról, hogy egyetlen ilyen esemény csak a turisztikai ágazatban további ötven vagy százmillió, ha ugyan nem félmilliárd vagy egymilliárd bevételt jelenthet. És akkor még nem volt szó a népes stáb egyéb költéseiről.

Javaslat a polgármester úrnak: koncentráljon inkább a kerületben veszedelmesen növekvő drogfogyasztásra és bűnözésre, és ha ez a kis műbalhé nem az ő ötlete volt, esetleg keressen találékonyabb kampánytanácsadókat.

A szerző újságíró.