Dunában sodródó nőt mentettek ki, majd élesztettek újra Budapesten

Duna;újraélesztés;életmentés;

2026-07-19 09:45:00 CEST

A vízirendőrök és a mentők közösen kutattak utána, majd stabil keringéssel vitték kórházba.

Sikerült újraéleszteni egy középkorú nőt, aki vasárnap hajnalban a Dunában sodródott - közölte Facebook-bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat.

A nő segélykiáltásaira és kapálózására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült, és eltűnt a bejelentő szeme elől. A vízirendőrök vízijárművel kutatták át a folyót, miközben a Központi Rohamkocsi egysége a rakparton haladva, keresőlámpával vizsgálta a vízfelszínt. A keresés során megtalálták az életjeleket nem mutató nőt, akit a rendőrök a fedélzetre emeltek, majd azonnal megkezdték az újraélesztését.

A hajó eközben a legközelebbi kikötő felé indult, ahová a mentőegység és a vízirendészet szinte egyszerre érkezett meg. A mentők emelt szinten folytatták az életmentést, miközben a rendőrök segítették a beavatkozást.

A nőt végül stabil keringéssel, lélegeztetve és altatva adták át a sürgősségi osztályon.