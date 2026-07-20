Megpróbáltak megölni egy felügyelőt, aki az Eva Kaili-féle Katargate-ügyön dolgozott

Belgium;nyomozás;gyilkossági kísérlet;Katargate;

2026-07-20 12:29:00 CEST

Gyanúsított egyelőre nincs, gyilkossági kísérlet miatt zajlik a nyomozás.

Az illetékes belga ügyészség gyilkossági kísérlet vádjával nyomozást indított a Európai Parlamentet érintő korrupciós botrány, az úgynevezett Katargate-ügyön dolgozó korrupcióellenes felügyelő ellen elkövetett támadást követően - írta meg a The Brussels Times.

A La Libre Belgique belga napilap információira hivatkozva a hírportál azt írta, hogy a rendőrtisztet június elején támadták meg, miközben egy erdőszélen sétált a Belgium keleti felében található Liege közelében. A támadó vagy támadók „rendkívüli erőszakot alkalmaztak”, az ütések a korrupciós botrány érzékeny aktáin dolgozó rendőrtiszt arcán is súlyos sebeket ejtettek. A felügyelő súlyos sérüléseket szenvedett, ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól - írták.

A liege-i ügyészség megerősítette, hogy az ügyben gyilkossági kísérlet gyanújával indítottak nyomozást, és igazságügyi orvosszakértőt rendeltek ki. Közölték, gyanúsítottat még nem azonosítottak. A nyomozók eddig nem állapítottak meg összefüggést a támadás és az áldozat szakmai tevékenysége között - jegyezték meg. Egy másik, szintén a Katargate-en dolgozó rendőrtiszt azonban 2024 februárjában szintén mérgezéses gyilkossági kísérlet vádjával nyújtott be panaszt. Az ügyet lezárták azt követően, hogy a nyomozás nem talált erre bizonyítékot.

A belga ügyészség abban az ügyben folytat nyomozást, amelyben Katar és Marokkó gyaníthatóan befolyásolni próbálta az Európai Parlament döntéshozatalát. A két ország Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselőn és az áltata vezetett Fight Impunity nevű civilszervezeten keresztül próbálta befolyásolni a határozatokat és a döntéseket a gyanú szerint.

Az EP-t érintő korrupciós botrány 2022 decemberében robbant ki: Brüsszelben többeket letartóztattak, és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le egyebek között Pier Antonio Panzerinak és Eva Kailinak, az EP görög alelnökének az otthonából.