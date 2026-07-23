Új elnöke lett a Klebelsberg Központnak, jön a gyerekközpontú megközelítés

oktatás;Magyarország;elnök;kinevezés;Klebelsberg Központ;

2026-07-23 14:30:00 CEST

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Sinka Edit oktatáskutatót bízta meg a központ vezetésével, amely ezentúl a minisztérium háttérintézményeként fog működni.

„Új fejezet kezdődik a Klebelsberg Központ életében. Sinka Editet neveztem ki a Klebelsberg Központ (KK) élére” - közölte csütörtökön Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint ez nem egyszerű vezetőváltás, hanem szemléletváltás a KK élén.

- A fenntartó működésében a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba - fogalmazott Lannert Judit, aki azt is elárulta, a KK az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium háttérintézményeként fog működni, az új vezető feladata pedig az lesz, hogy segítse a gyerekközpontú és adatalapú működés megvalósulását a magyar iskolarendszerben,

valamint rendszerszinten partneri viszonyt alakítson ki az iskolákkal és a pedagógusokkal. A KK működését a szakmai párbeszéd, a szabad véleménynyilvánítás és a kölcsönös bizalom kell, hogy meghatározza.

A miniszter Sinka Editről azt írta, tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat, többek között az iskolafenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Az elmúlt hetekben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő koordinálta a tankerületek és a Klebelsberg Központ átvilágítását.

Mint a Népszava megírta, a KK előző elnöke, Hajnal Gabriella július közepén vonult nyugdíjba. Hajnal Gabriella 2018 augusztusától vezette a tankerületi központokért is felelős KK-t, ahova először szakmai elnökhelyettesnek kérték fel 2017 januárjában. Előtte iskolaigazgatóként, valamint az azóta megszűnt Oktatási Vezetők Szakszervezetének elnökeként dolgozott. A KK 2012-es megalapítása óta több vezetőváltáson is átesett: az első elnöke Marekné Pintér Aranka volt, de másfél évig - 2017 január közepétől 2018 június végéig - vezette a központot Áder János exállamfő húga, Pölöskeiné Áder Annamária is.

A KK és a tankerületi rendszer létrehozásának egyik elsődleges célja az volt, hogy egységesítse az állami köznevelési intézmények működését.

A Tisza-kormány a KK és a tankerületi központok átvilágítására kérte fel Lannert Judit minisztert, a határidő július 15-e volt. A tárcavezető most azt írta, az átvilágítás eredményeiről hamarosan tájékoztatni fogják a közvéleményt.