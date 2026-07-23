Tíz nővér mondott fel egyszerre a Kútvölgyi sebészetén

Szent János Kórház;Kútvölgyi kórház;felmondások;

2026-07-23 19:05:00 CEST

A kórház jelezte, országos a probléma, a magánegészségügy elszívja a szakembereket.

A Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének sebészetén tíz nővér mondott fel egyszerre, augusztus végén jár le a felmondási idejük. Ha nem sikerül megoldani a pótlásukat, veszélybe kerülhet az ellátás - erről tájékoztatta a Telexet egyik olvasójuk.

A lap érdeklődésére a kórház megerősítette, hogy több szakdolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését az érintett osztályon szeptembertől, illetve más osztályokon is mondtak fel emberek a közelmúltban. Azt is jelezték, hogy az érintett munkatársak jelentős része a magánegészségügybe megy át, ahol kisebb terhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak. A válaszban azt is közölték, hogy az egészségügy különböző intézményei között kialakult jelentős bérkülönbségek évek óta komoly munkaerő-áramlást okoznak, ami országos szinten is kihívást jelent.

„A sebészeti szakdolgozók jelenleg nem részesülnek olyan differenciált díjazásban vagy kiemelt pótlékban, amely ezt a fokozott terhelést megfelelően tükrözné. Ez hosszabb távon egyre nehezebbé teszi a szakdolgozók megtartását. Intézményünk vezetése folyamatosan dolgozik azon, hogy a betegellátást változatlanul biztosítsa. Az ellátás átszervezésével a sebészeti betegek ellátása továbbra is folyamatos marad. A jelenlegi helyzet ugyanakkor túlmutat egyetlen intézmény működésén” - olvasható a kórház válaszában.

Mint jelezték, az egész országra nézve rendszerszintű problémák állnak fenn. Ilyen a munkaerőhiány, az utánpótlás hiánya, az egészségügyi szakdolgozók leterheltsége, valamint a különböző fenntartású intézmények közötti jelentős bérkülönbségek, s ezek mind hosszútávú megoldást igényelnek. „Munkatársaink elkötelezettségét ezúton is szeretnénk megköszönni. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy betegeink továbbra is biztonságos, magas szakmai színvonalú ellátásban részesüljenek” - közölte az intézmény.