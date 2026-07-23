Büdös és szennyező anyag úszik nagy mennyiségben a Fekete-Körösön

Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénesmajor térségében, a román-magyar határszelvényben. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) közölte, harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. Közleményük szerint a feltorlódott uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozásokat: első lépésként merülőfalat telepítettek a szennyezés terjedésének megakadályozására. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A víz tetején úszó, barnás színű szennyezésről a Behir helyi portál videófelvételt is közzétett.
A Kövizig szakemberei több ponton vízmintákat vettek, de a vizsgálatok hivatalos eredményére várhatóan 48 órát kell várni. A vízminőségi vizsgálatok előzetes eredményeinek megérkezéséig a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek üzemeltetését szüneteltetik, emiatt kérik az érintett gazdálkodók megértését és türelmét. – A vízkivételek átmeneti szüneteltetése a vízminőségi káresemény esetleges további terjedésének megelőzését, valamint a folyó alsóbb szakaszainak és a vízhasználók védelmét szolgálja – tették hozzá.
Az MTI információi szerint a mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazugban és Városerdőn található szabadstrandok további üzemeltethetősége is. A Kövizig az észlelt eseményről tájékoztatta a román felet, valamint a káreseményt bejelentette a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatóságai részére. Csütörtökön helyszíni szemlét tartottak a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, a Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak részvételével.