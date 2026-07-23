szennyezés;kárelhárítás;vízminőség;harmadfokú készültség;román-magyar határ;Fekete-Körös;

2026-07-23 19:04:00 CEST

Büdös és szennyező anyag úszik nagy mennyiségben a Fekete-Körösön

Az illetékes vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. Megpróbálják útját állni a szennyezésnek, amiről csak két nap múlva, a vízminták elemzése után lehet tudni pontosabbat.