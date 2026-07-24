Rövidnadrágban és pólóban találtak rá egy 18 éves magyar fiúra az osztrák hegyimentők

Ausztria;magyar turista;hegyimentés;

2026-07-24 19:18:00 CEST

Szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot azon kívül, hogy súlyosan kihűlt.

Bajba került egy 18 éves magyar turista Ausztriában, miután csütörtök délben úgy döntött, hogy az Almsee-völgyből útnak indulva a Totes Gebirge-hegységen keresztül felkeresi a több mint 1700 méteres magasságban található Welser Hütte menedékházat - derül ki az ORF tájékoztatásából.

A beszámoló szerint a fú alábecsülte az út hosszát, ezért megpróbált egy rövidebb utat keresni a Schneetal-völgyön keresztül. Nem kellett volna, ugyanis Martin Trautwein, a Grünau hegyimentő csapat Almtal-völgyi műveleti vezetője szerint ez egy olyan ösvény, amelyet gyakorlatilag senki sem használ, maximum a helyiek, de ők is csak nagyon ritkán.

A fiú feltehetően egy általa használt alkalmazás miatt eltévedt, végül este 9-kor segítséget kért a hegyimentőktől, azonban a telefonkapcsolat folyamatosan megszakadt, végül Trautwein tanácsára SMS-ben meg tudta adni a helyzetét és a mentőcsapat azonnal útnak indult. Röviddel éjfél előtt észlelték a rendőrségi helikopter hőkamerájának segítségével, majd hajnali 1 körül találta meg a mentőcsapat. „Megdöbbenésünkre csak rövidnadrágot és rövid ujjú pólót viselt. Néhány órával korábban mindössze öt Celsius-fok volt a Welser Hütte hegyi menedékházban. Tehát fázott” - mesélte Martin Trautwein.

A 18 éves fiút szerencsére sértetlen állapotban találták, de súlyosan kihűlt, ráadásul az erős szél miatt mentőhelikopterrel sem tudtak leszállni a helyszínen. Végül azonban sikeresen levitték a völgybe egy olyan műveletben, amely összesen mintegy nyolc órán át tartott.