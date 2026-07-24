Ausztria;magyar turista;hegyimentés;

Az eltévedt fiatal a mentőcsapattal

Rövidnadrágban és pólóban találtak rá egy 18 éves magyar fiúra az osztrák hegyimentők

Szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot azon kívül, hogy súlyosan kihűlt.

Bajba került egy 18 éves magyar turista Ausztriában, miután csütörtök délben úgy döntött, hogy az Almsee-völgyből útnak indulva a Totes Gebirge-hegységen keresztül felkeresi a több mint 1700 méteres magasságban található Welser Hütte menedékházat - derül ki az ORF tájékoztatásából.

A beszámoló szerint a fú alábecsülte az út hosszát, ezért megpróbált egy rövidebb utat keresni a Schneetal-völgyön keresztül. Nem kellett volna, ugyanis Martin Trautwein, a Grünau hegyimentő csapat Almtal-völgyi műveleti vezetője szerint ez egy olyan ösvény, amelyet gyakorlatilag senki sem használ, maximum a helyiek, de ők is csak nagyon ritkán.

A fiú feltehetően egy általa használt alkalmazás miatt eltévedt, végül este 9-kor segítséget kért a hegyimentőktől, azonban a telefonkapcsolat folyamatosan megszakadt, végül Trautwein tanácsára SMS-ben meg tudta adni a helyzetét és a mentőcsapat azonnal útnak indult. Röviddel éjfél előtt észlelték a rendőrségi helikopter hőkamerájának segítségével, majd hajnali 1 körül találta meg a mentőcsapat. „Megdöbbenésünkre csak rövidnadrágot és rövid ujjú pólót viselt. Néhány órával korábban mindössze öt Celsius-fok volt a Welser Hütte hegyi menedékházban. Tehát fázott” - mesélte Martin Trautwein.

A 18 éves fiút szerencsére sértetlen állapotban találták, de súlyosan kihűlt, ráadásul az erős szél miatt mentőhelikopterrel sem tudtak leszállni a helyszínen. Végül azonban sikeresen levitték a völgybe egy olyan műveletben, amely összesen mintegy nyolc órán át tartott.

Legkevesebb tíz ember meghalt és több mint száz megsebesült pénteken egy Kijev közeli fegyverkiállításon, amelyre az orosz erők ballisztikus rakétával mértek csapást. Az eseményen Szerhij Beszkresztnov elnöki tanácsadó és munkatársai is jelen voltak. A hatóságok vizsgálják a kiállítás bűnösen gondatlan megrendezését.